- GOLDMAN STARTS OCADO WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 600 PENCE - JEFFERIES CUTS ENERGEAN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1460 (1400) PENCE - JEFFERIES CUTS ENQUEST ENERGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 20 (27) PENCE - JEFFERIES CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 360 (435) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TULLOW OIL PLC TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 25 (40) PENCE - UBS RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2580 (2360) PENCE - 'BUY'



