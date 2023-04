EQS-News: Tearlach Resources / Schlagwort(e): Sonstiges

Tearlach erweitert seine Grundstückclaims beim Lithium-Projekt Georgina Stairs um mehr als das Doppelte, nachdem die geophysikalischen und geologischen Karten Potenzial für Entdeckungen aufzeigen VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, den 11. April 2023. Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) ("Tearlach" oder das "Unternehmen") freut sich, mitzuteilen, dass ein zweites große Grundstückspaket in der Region Georgia Lake in der Nähe von Georgina Stairs abgesteckt wurde. Die neue Liegenschaft, Georgina East, besteht aus 500 so genannten Cell Claims in der Nähe von Jellicoe und Beardmore in Nordwest-Ontario. Der Claimblock umfasst eine Fläche von 10.580 Hektar und misst ungefähr 17 km mal 10 km. Die Georgina East-Liegenschaft befindet sich zu 100 % im Besitz von Tearlach. Highlights der Georgina East-Liegenschaft : Dieselbe geologische Beschaffenheit wie das Georgia Lake-Pegmatitfeld.

Hohes Potenzial für Muskovit-Granit als Muttergestein für Lithiumpegmatite auf der Georgina East-Liegenschaft.

Tiefliegende regionale Strukturen als Fluidflüsse für Pegmatite.

Der Großteil der Georgina East-Liegenschaft ist noch unerschlossen und liegt in der Nähe des Georgia Lake-Pegmatitfelds.

Straßenanbindung der Georgina East-Liegenschaft zum Trans Canada Highway Nr.1. "Nachdem Dr. Selway feststellte, dass dieses Gebiet nicht von der Karte erfasst wurde, und die geophysikalischen Anomalien denen von Georgia Lake entsprachen, haben wir unser Grundstücks-Claimpaket auf eines der größten Grundstückspakete in der Region erweitert. Dieses Projekt ist nicht nur wenig erkundet, sondern bietet auch den potenziellen Mehrwert einer Entdeckung im Gegenzug für die reinen Absteckungskosten. Eine weitere Möglichkeit mit hohem Potenzial und niedrigen Kosten, die Dr. Selway und dem Team zu verdanken ist", erklärte der CEO Morgan Lekstrom. Abbildung 1: Geologische Beschaffenheit der Georgina Stairs- und Georgina East-Liegenschaften im Georgia Lake-Pegmatitfeld. Technische Informationen : Das Georgia Lake-Pegmatitfeld besteht aus mehreren Spodumen-Pegmatiten, wobei die erste Entdeckung des (Lithiumminerals) Spodumen 1955 erfolgte. Die Spodumen-Pegmatite bei Georgia Lake liegen in metasedimentärem Gestein in der Nähe der Muscovit-Granite und der Diabas- und Lagergänge. Die regionale geologische Karte für das Grundgestein in Ontario (MRD126) zeigt, dass die Liegenschaft hauptsächlich aus metasedimentärem Gestein besteht, wobei dies jedoch wahrscheinlich eine zu starke Vereinfachung darstellt, da dieses Gebiet nicht detailliert kartiert wurde und nicht von der Pye-Karte 1964 abgedeckt wurde (OGS M2056). Vier in Nord-Süd-Richtung verlaufende Marathon-Diabasgänge (2.1 Ma) durchschneiden die Georgina East-Liegenschaft und deuten auf regionale tiefliegende Strukturen hin. Laut der Karte von E.G. Pye befinden sich die Spodumen-Pegmatite der Nama Creek- und Conway-Liegenschaften von Rock Tech Lithium in metasedimentärem Gestein, das von zwei in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Marathon-Diabasgängen durchschnitten wird. Eine topographische Erhebung mit einem nordöstlichen Trend liegt am nördlichen Ufer des Leopard Lake vor und erstreckt sich von einer Ecke der Georgina East-Liegenschaft zur anderen. Diese topographische Erhebung mit einem NO-Trend verläuft parallel zum Muscovit-Granit mit nordöstlichem Trend, der sich unmittelbar südlich von der Georgina East-Liegenschaft befindet. Die Spodumen-Pegmatite im Georgia Lake-Pegmatitfeld weisen laut der Karte von Pye üblicherweise entweder einen NO- oder einen N-S-Trend auf. Die geologische Beschaffenheit der Georgina East-Liegenschaft zeigt zahlreiche Ähnlichkeiten mit dem Georgia Lake-Projekt von Rock Tech Lithium, das sich 23 km östlich von den Spodumen-Pegmatiten von Rock Tech befindet. Die geologische Beschaffenheit entspricht derjenigen des Gorge-Lithiumprojekts von Balkan Mining and Minerals Limited und die Liegenschaft befindet sich 4,7 km nördlich der Spodumen-Pegmatiten dieses Unternehmens. Die Georgina East-Liegenschaft ist noch wenig erkundet, da sie sich gerade außerhalb der Georgia Lake Area-Karte von E.G. Pye (Ontario Geological Survey, M2056, 1964) befindet, die für viele Jahrzehnte ausschlaggebend für die Lithiumpegmatit-Exploration in dieser Gegend war. Die historische Exploration auf der Liegenschaft besteht aus Bohraktivitäten in den Jahren 1972 und 1973 auf der Suche nach Sulfiden und Prospektionsaktivitäten in den Jahren 2009 und 2011. Auf dem Großteil der Liegenschaft gibt es keine historische Exploration, obwohl sie so nahe am Trans Canada Highway liegt. Georgina East verfügt über eine gute Infrastruktur, um die Explorationsaktivitäten zu unterstützen, da es eine Straßenverbindung von der Liegenschaft zum Trans Canada Highway Nr. 1 gibt. Die Leopard Lake Road und die Camp 51 Road sowie eine Vielzahl von Pfaden verbinden die Liegenschaft mit dem Trans Canada Highway nördlich der Liegenschaft. Die beiden Liegenschaften Georgina Stairs und Georgina East sind ebenfalls miteinander durch Pfade verbunden. Die Greenstone Gold Mine von Equinox Gold und Orion Mine Finance in Geraldton befindet sich etwa 34 km nordöstlich der Liegenschaft. Die Stadt Jellicoe liegt 14 km in nördlicher, Beardmore 22 km in nordwestlicher, Nipigon 65 km in südlicher und Thunder Bay 150 km in südwestlicher Richtung. Thunder Bay ist ein Verkehrsknotenpunkt mit einem Tiefwasserhafen für die Schifffahrt auf dem Lake Superior, mit Eisenbahnstrecken und dem Trans Canada Highway in den Osten und Westen Kanadas sowie einem Highway, der nach Süden in die Vereinigten Staaten führt. Qualifizierte Person : Julie Selway, Ph.D., P.Geo. hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage für Veröffentlichung durch diese Pressemitteilung bilden, überprüft. Dr. Selway ist VP of Exploration bei Tearlach Resources und die qualifizierte Person ("QP") gemäß dem National Instrument 43-101. Dr. Selway promovierte 1999 über granitische Pegmatite und arbeitete für drei Jahre als Pegmatit-Geowissenschaftlerin für die Ontario Geological Survey. Im Laufe der Jahre arbeitete Dr. Selway an zahlreichen Pegmatiten, darunter: Case Lake, Gullwing-Tot Lakes, Separation Rapids, Georgia Lake und Seymour Lake Pegmatite. Zudem hat Dr. Selway dreiundzwanzig wissenschaftliche Zeitschriftenartikel über Pegmatite verfasst bzw. an ihnen mitgewirkt. Über Tearlach : Tearlach, Mitglied der TSX Venture 50-Rangliste, ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Lithiumprojekten beschäftigt. Tearlach hat ein Joint Venture-Abkommen mit Blackrock Silver für das Gabriel-Projekt in Tonopah (Nevada) abgeschlossen, das an die TLC-Lagerstätte von American Lithium angrenzt, und hat 11 Bohrlöcher auf der Gabriel-Liegenschaft durchgeführt. Tearlach verfügt über drei Lithiumliegenschaften in Ontario: Final Frontier, Georgina Stairs und New Frontier. Final Frontier grenzt an das PAK-Lithiumvorkommen von Frontier Lithium nördlich von Red Lake. Georgina Stairs liegt nordöstlich des Georgia Lake-Vorkommens von Rock Tech Lithium in der Nähe von Beardmore. Tearlach besitzt außerdem zwei Lithiumprojekte in Quebec: das Rose-Fliszar-Muscovite-Projekt in der Region James Bay sowie das Shelby-Projekt, das an das Corvette Lithiumprojekt von Patriot Battery Metals sowie an das Cancet-Projekt und das Adina-Lithiumprojekt von Winsome Resources angrenzt. Tearlach besitzt außerdem die Savant-Liegenschaft, ein Grundstück mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen im Explorationsstadium in Nordwest-Ontario. Das Hauptziel von Tearlach ist es, sich als führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen in Nordamerika zu positionieren. Um weitere Informationen über das Unternehmen zu erhalten, kontaktieren Sie uns unter info@tearlach.ca oder besuchen Sie unsere Website unter www.tearlach.ca für aktuelle Informationen zu den Projekten und zugehörige Hintergrundinformationen. IM NAMEN DES VORSTANDS TEARLACH RESOURCES LIMITED Morgan Lekstrom Chief Executive Officer Suite 610 - 700 W. Pender Street

Vancouver, BC, Kanada V6C 1G8 Tel.: 604-688-5007 Folgen Sie uns auf Facebook , Twitter und LinkedIn . Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen und Informationen, die keine historischen Tatsachen darstellen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Begriffe gekennzeichnet wie: "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell" "möglich" und ähnliche Ausdrücke oder Erklärungen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht "werden", "können" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen und Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten Erklärungen über Annahmen, Pläne, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens. Die Exploration von Mineralien ist hochspekulativ und wird durch verschiedene signifikante Risiken gekennzeichnet, die selbst durch eine Kombination von sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Know-how nicht eliminiert werden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden mit Gültigkeit ab dem darin angegebenen Datum vorgenommen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung dieser Pressemitteilung verwendeten Aussagen und Faktoren auf angemessenen Annahmen beruhen, sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder auf andere Weise zu ändern, sei es als Ergebnis von neuen Informationen oder künftigen Ereignissen oder aufgrund anderer Faktoren. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.



