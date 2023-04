Der DAX versucht sich am Morgen erneut am Jahreshoch, schafft es aber wieder nicht, über diesen Widerstand auszubrechen. Offensichtlich sind viele Anleger vor den Inflationsdaten am Nachmittag (14:30 Uhr MEZ) nicht gewillt, groß ins Risiko zu gehen. Auf Unternehmensseite stehen die Auto- und Truckbauer im Fokus sowie Airbus und Vonovia. Mehr Informationen dazu im Video.

