Die Aktie der UniCredit hat sich im Vergleich zu vielen anderen Branchentiteln sukzessive von den Turbulenzen der letzten Wochen an der Börse erholt. Das Geldhaus ist längst nicht mehr so schwach aufgestellt wie noch vor wenigen Jahren und will viel mehr die Aktionäre an den jüngsten Erfolgen beteiligen. Das gefällt scheinbar vielen Investoren.Um die Jahreswende 2016/2017 stemmte die UniCredit eine Kapitalerhöhung im Volumen mehrerer Milliarden, denn faule Kredite bedrohten den Fortbestand der Bank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...