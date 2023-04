NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gestiegen. Seit dem frühen Morgen hielten sich die Kursbewegungen am Ölmarkt in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete gegen Mittag 85,75 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg ebenfalls geringfügig um neun Cent auf 81,62 Dollar.

Ein erneuter Rückgang der Ölreserven in den USA konnte den Ölpreisen kaum Auftrieb verleihen. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 1,4 Millionen Barrel verzeichnet hat.

Sinkende Ölreserven in den USA stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölreserven auf dem Programm, die am Markt stark beachtet werden. Auch hier wird mit einem Sinken der Lagerbestände gerechnet. Der Rückgang dürfte aber nicht mehr so stark ausfallen wie in den Wochen zuvor. Sollten die offiziellen Lagerdaten von den Markterwartungen abweichen, könnte dies für neue Impulse am Ölmarkt sorgen./jkr/jha/