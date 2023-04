Der installierte Speicher hat eine Kapazität von acht Megawattstunden. Den Strom vermarktet Enerparc über ein PPA an Axpo. Der Abnahmevertrag enthält ein Baseload-Band.Der Hamburger Photovoltaik-Projektierer Enerparc hat sein erstes Hybridprojekt aus Solarpark und Batteriespeicher ans Netz gebracht. Das in Büttel bei Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) realisierte Projekt hatte in der Innovations-Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur im September 2020 einen Zuschlag erhalten. Der Solarpark hat eine Leistung von 35 Megawatt, der Batteriespeicher eine Kapazität acht Megawattstunden. Dessen Lade- ...

