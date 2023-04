LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Daimler Truck vor dem am 9. Mai erwarteten Quartalsbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Anleger dürften sich wohl vor allem auf die Robustheit des Auftragsbestands, auf Auftragseingänge und die Preisdynamik in einem sich abschwächenden Wirtschaftsumfeld konzentrieren als auf die robuste Geschäftsentwicklung im ersten Quartal, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zu direkten Wettbewerbern hält er die Bewertung der Aktie des Lastwagen- und Busherstellers für anspruchslos./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 04:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DTR0CK8