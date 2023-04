Krisen gab und es in den letzten Jahren zu Hauf: Corona, hohe Inflation, steigende Zinsen, Lieferkettenprobleme, Energie-Krise. Und dennoch blieb die Gold-Nachfrage auf der Strecke. Wird das goldene Edelmetall seinem Namen als "sicherer Hafen" noch gerecht? Warum hat gerade das jüngste Banken-Beben Auswirkungen auf den Rohstoffpreis? Und welche Rolle spielt Russland beim Goldpreis? Das und wie man bei Gold am sinnvollsten investiert, erfahren Sie in diesem Interview mit Jürgen Molnar von Robomarkets.