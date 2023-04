Die aktuelle Kapitalerhöhung von TUI hat nicht nur die Aktie belastet. Gerade die Bezugsrechte - normalerweise nähern sich die parallel gehandelten Kurse des Papiers und der Bezugsrechte an - haben während der Bezugsfrist per Saldo gehörig an Wert verloren. Auch am heutigen letzten Tag der Kapitalmaßnahme verzeichnen die Rechte zum Erwerb neuer Aktien große Abschläge. Bislang verlief das Geschäft mit den Bezugsrechten am deutschen Markt sehr volatil. Am ersten Handelstag auf Xetra Ende März (28. ...

