Mercedes-Benz: Positives Quartalsergebnis - Spannung auf Hauptversammlung

Der DAX®-Konzern konnte ein positives erstes Quartal verzeichnen. Weiterhin blicken Anlegerinnen und Anleger gespannt auf die demnächst stattfindende Hauptversammlung.



Nachdem BMW gestern die Absatzzahlen des ersten Quartals mitteilte, erreichte uns am heutigen Mittwoch morgen auch eine Mitteilung des Stuttgarter Autobauers Mercedes. Dieser konnte seinen Absatz im Vorjahresvergleich um rund drei Prozent steigern, was in Zahlen insgesamt 503.500 ausgelieferten Fahrzeugen entspricht. Erfreulich sei auch der Absatz in einzelnen Sparten, wie etwa den elektrisch betriebenen Modellen sowie den Luxusmodellen der Marke Maybach. In der kleineren Sparte der Mercedes-Vans wurde mit knapp 99.000 Einheiten sogar ein Rekord-Absatz im ersten Quartal erzielt.









Ausblick auf die Hauptversammlung:



Genauere Daten sowie einen detaillierteren Ausblick erwarten Anlegerinnen und Anleger auf der (virtuellen) Hauptversammlung am 03. Mai 2023. Auch wird dort die Bekanntgabe einer Rekorddividende erwartet. Bereits seit einiger Zeit schüttet der Automobilhersteller im Jahresturnus Dividenden an Aktionäre aus, im letzten Jahr wurde erstmals die Marke von 5 Euro erreicht. Wieso Dividenden ausgeschüttet werden und was Anlegerinnen und Anleger dabei beachten sollten (insbesondere die Auswirkungen von Dividenden auf Zertifikate), haben wir in unserem jüngsten Webinar thematisiert. Falls Sie dieses verpasst haben, ist das kein Problem, eine Aufzeichnung finden Sie kostenlos auf unserer Webseite. Ebenfalls können Sie sich dort über weitere Webinartermine informieren und sich auch per Mail benachrichtigen lassen, um keine Webinare mehr zu verpassen.















Quelle: HSBC