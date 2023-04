Berlin (ots) -Unter dem Motto "MUNDTOT - PressefreiheitSchützen" hat der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) einen Schülerwettbewerb für junge Menschen im Alter von 14 bis 20 Jahren ausgeschrieben.Hintergrund der Aktion ist der Internationale Tag der Pressefreiheit am 3. Mai, der auch in diesem Jahr wieder von zahlreichen Zeitungen und Nachrichtenmedien in Deutschland und weltweit genutzt wird, um auf das vielerorts bedrohte Grundrecht der Meinungs- und Pressefreiheit aufmerksam zu machen."Stell dir vor, du dürftest nicht sagen, was du denkst. Und deine Familie und deine Freunde dürften das auch nicht", heißt es dazu unter anderem beim BDZV. "Stell dir vor, freie Rundfunksender würden geschlossen, unabhängige Tageszeitungen würden verboten, jeder Post im Internet würde von Polizei oder Geheimdienst überwacht."Nachdenklich, fragend, selbstbewusst, optimistisch, kritisch, inspirierend ... Gesucht werden Posts von Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden, die sich im Zeitraum 17. April bis 5. Mai 2023 unter dem Hashtag PressefreiheitSchützen auf Instagram mit dem Thema auseinandersetzen.Die zehn besten Posts werden von einer unabhängigen Jury ausgezeichnet und auf der Website des BDZV und den Social-Media-Kanälen des Verbands vorgestellt; die Würdigungen sind mit jeweils 100 Euro dotiert.Alle Informationen zum Wettbewerb gibt es hier (https://www.bdzv.de/alle-themen/pressefreiheit/schuelerwettbewerb-2023).Pressekontakt:Anja PasquayLeiterin KommunikationTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6936/5484333