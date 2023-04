NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" belassen mit einem Kursziel von 250 Euro. Die Aussetzung der Aufnahme neuer Patienten für eine Therapie mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib dürfte Fragen hinsichtlich der Zulassungsfähigkeit des Mittels in den USA aufwerfen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die für das vierte Quartal 2023 avisierten endgültigen Studienergebnisse seien aber nicht in Gefahr. Der Experte rechnet mit einem maximalen Umsatzpotenzial des Medikaments von 2,4 Milliarden Euro - wovon die Hälfte mit Risiken behaftet sei./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 09:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 09:50 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006599905