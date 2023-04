Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (7/23)

As from April 12, 2023, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BULL EXXON X4 AVA 1 GB00BL00VR03 MINI L SOCKER AVA 31 GB00BL06R360 MINI S BIOT AVA 14 GB00BNTPM119 BEAR LIFC B X5 AVA 1 GB00BNTQSB68 MINI S NASDQ AVA 140 GB00BNTRQX71 BEAR SP50 X12 AVA 15 GB00BNTSZG62 TURBO S TESLA AVA 85 GB00BNTT9G78 BEAR WTI X5 AVA 9 GB00BNTV5K98 BEAR OLJA X5 AVA 10 GB00BNTVFH60 BEAR KAFF X12 AVA 29 GB00BNV3HY13 BEAR SPGS X12 AVA 16 GB00BQR82F74 MINI S PLUG AVA 14 GB00BQR87P28 BEAR WTI X15 AVA 19 GB00BQR8T908 MINI S FCEL AVA 12 GB00BQRB3K81 The last day of trading will be April 12, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.