Hamburg (ots) -Am Donnerstag, den 11. Mai ist es soweit: Der Bundesaktionstag "AZUBIsprechstunde 2023" öffnet von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr seine virtuellen Pforten.Schüler*Innen, die bislang noch nicht wissen, wie es beruflich weitergehen könnte und eine Ausbildungsstelle suchen, finden während der bundesweiten AZUBIsprechstunde alle wichtigen Infos und Hilfe rund um die Themen Ausbildung und Studium. Dazu gibt es bundesweit noch jede Menge offene Ausbildungsstellen.Fragen an die Unternehmen stellt man einfach per Video- oder Text-Chat an die UnternehmenMitmachen ist ganz einfach und ohne zusätzliche App möglich: Ob mit dem Handy, Tablet oder PC - Mit nur einem Klick auf www.AZUBIsprechstunde.de gelangen die Schüler*Innen in die Lobby der Ausbildungsmesse. Von dort aus können sie sich weiter in die unterschiedlichen Bereiche klicken und die Info-Stände oder Vorträge der verschiedenen Aussteller besuchen und direkt mit ihnen per Video chatten oder sogar schon eine Express-Bewerbung einreichen.Die Jugendlichen aller Schulformen, Abschlüsse und Qualifikationen können sich über ihren Wunschberuf informieren, einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz suchen oder sich direkt bei den anwesenden, rund 500 Firmen per Video-Chat informieren oder sogar direkt bewerben.Über 500 Betriebe und spannende Vorträge für alle!Die bundesweit rund 500 teilnehmenden Firmen können so künftige Auszubildende anwerben und Fachkräftesicherung betreiben.Auszug aus der TeilnehmerlisteDACHSER, Deutsche Telekom, Schwäbisch Hall, thyssenkrupp, ATU, Bundeswehr, ALDI, Küchen aktuell, Deutsche Bahn, Maritim Hotels, Dorint Hotels, Plaza Hotels, Postbank, McDonalds, Bundespolizei, ASB, LÜRSSEN, pwc, Zoll, EDEKA Nord, TÜV Nord, Commerzbank, AOK, Asklepios, Fielmann, Allianz, Lidl, OBI, Remondis u.v.m.Individuelle Termine vereinbarenTipp: Schüler*Innen, die am 11. Mai 2023, von 10-14 Uhr keine Zeit haben, können auf www.AZUBIsprechstunde.de auch individuelle Beratungsgespräche mit einem Wunschunternehmen vereinbaren oder sich schriftlich per Express-Bewerbung bewerben.Das Angebot ist für alle Seiten vollkommen kostenlos, also auch für Unternehmen. Mitmachen ist ganz einfach per Handy, Tablet oder PC möglich.Tipp: Alle Schüler*Innen können sich selbstverständlich auch schon im Vorwege über die teilnehmenden Unternehmen informieren:www.AZUBIsprechstunde.deHinweis für interessierte UnternehmenInteressierte Unternehmen, die noch mitmachen wollen, können ganz einfach auf www.AZUBIsprechstunde.de einen Info-Stand anlegen und kostenlos dabei sein.Pressekontakt:Medienhouse Wolter-Rousseaux GmbH | Sven Wolter-Rousseaux | Gutenbergring 41 | 22848 Norderstedt | TE 040 64 666 1600 | info@jobwoche.deOriginal-Content von: Wolter-Rousseaux Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125530/5484394