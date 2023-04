DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.01 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.141,75 +0,1% +6,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.071,00 -0,0% +17,3% Euro-Stoxx-50 4.338,47 +0,1% +14,4% Stoxx-50 4.008,00 +0,2% +9,8% DAX 15.686,59 +0,2% +12,7% FTSE 7.829,38 +0,6% +4,5% CAC 7.417,64 +0,4% +14,6% Nikkei-225 28.082,70 +0,6% +7,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 135,55 -0,31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,49 81,53 -0,0% -0,04 +1,3% Brent/ICE 85,67 85,61 +0,1% +0,06 +1,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,80 43,69 +0,2% +0,11 -43,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.009,04 2.002,90 +0,3% +6,14 +10,2% Silber (Spot) 25,18 25,18 +0,0% +0,00 +5,0% Platin (Spot) 1.006,65 998,50 +0,8% +8,15 -5,7% Kupfer-Future 4,00 4,02 -0,5% -0,02 +4,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Terminkontrakte auf die US-Aktienindizes signalisieren am Mittwoch einen kaum veränderten Handelsstart. Allerdings dürfte die Eröffnungstendenz von den Daten bestimmt werden, die vorbörslich anstehen. Im Vorfeld hielten die Teilnehmer ihr Pulver trocken, heißt es. Alle Augen seien auf den Verbraucherpreisindex für März gerichtet, der gegen 14.30 Uhr MESZ veröffentlicht wird. Volkswirte prognostizieren, dass sich das Tempo der jährlichen Inflation von 6 Prozent im Februar auf 5,1 Prozent im März verlangsamen wird und die Teuerung damit so niedrig ausfällt wie seit zwei Jahren nicht mehr. Die Kerninflation, bei der besonders schwankungsanfällige Posten wie Lebensmittel und Energie herausgerechnet werden, dürfte jedoch leicht von 5,5 Prozent auf 5,6 Prozent angestiegen sein.Zur Vorsicht der Anleger trägt auch die bevorstehende Berichtssaison der US-Unternehmen für das erste Quartal bei, die am Freitag mit der Vorlage der Zahlen von JP Morgan Chase, Wells Fargo und Citigroup startet.

Die Aktien von Clearpoint Neuro verzeichneten am Dienstag nachbörslich ein Plus von 2,0 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hat die Verlängerung einer weltweiten Lizenz- und Forschungsvereinbarung mit dem niederländischen Philips-Konzern bekannt gegeben. Für die Aktien von Skillsoft ging es um 2,5 Prozent nach oben, obwohl das Unternehmen im vierten Quartal einen Verlust verzeichnet hat. Allerdings legte der Umsatz des Software-Herstellers für Lernmanagementsysteme auf 140,3 Millionen Dollar zu, nach 136,2 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatzausblick für das Fiskaljahr 2024 liegt über den Erwartungen der Analysten. Die Aktien von Horizon Acquisition Corp legen vorbörslich um 11,4 Prozent zu. Der im vergangenen Oktober vereinbarte Zusammenschluss mit dem Privatflugzeugunternehmen Flexjet wird nun doch nicht stattfinden. Im Zuge dessen wird Horizon Acquisition eine Zahlung von rund 30 Millionen Dollar von Flexjet erhalten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Realeinkommen März 14:30 Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+6,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,5% gg Vj 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 21./22.3.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Die Anleger an Europas Börsen halten sich am Mittwochmittag bedeckt. Den entscheidenden Impuls des Tages dürften die US-Verbraucherpreise (CPI) am Nachmittag liefern. Sollten die Daten ein weiteres Nachlassen des Inflationsdrucks zeigen, könnten die Aktienmärkte auf Rallykurs gehen. Kräftigen Druck auf die Aktien von Merck KGaA bringt eine Entscheidung der US-Arzneimitelaufsicht FDA. Die Aktien fallen 6,2 Prozent. Die FDA hat die Zulassung neuer Patienten zu einer Studie des MS-Mittels Evobrutinib vorerst gestoppt. Die vorläufigen Ergebnisse von Volvo (+8,4%) für das erste Quartal 2023 belegen laut der Citigroup die Gewinnkraft des Unternehmens. Für die Aktie von Scor geht es um 3,3 Prozent nach oben. Der am Morgen abgegebene Ausblick wird von den Analysten der Citi als "beruhigend" eingestuft. De La Rue brechen an der Londoner Börse um 24 Prozent ein. Der nichtstaatliche Hersteller von Banknoten leidet darunter, dass die Nachfrage nach Bargeld auf ein 20-Jahres-Tief gesunken ist. Aroundtown legten um 5,2 Prozent zu, nachdem die Analysten der Societe Generale das Votum um zwei Stufen auf Kaufen hochgenommen haben sollen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:55 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0926 +0,1% 1,0928 1,0915 +2,1% EUR/JPY 146,11 +0,2% 146,35 145,84 +4,1% EUR/CHF 0,9858 -0,0% 0,9864 0,9864 -0,4% EUR/GBP 0,8805 +0,3% 0,8788 0,8781 -0,5% USD/JPY 133,74 +0,1% 133,82 133,63 +2,0% GBP/USD 1,2408 -0,2% 1,2436 1,2430 +2,6% USD/CNH (Offshore) 6,8878 -0,1% 6,8920 6,8964 -0,6% Bitcoin BTC/USD 30.022,16 -0,7% 29.939,58 30.199,39 +80,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend etwas fester - Teilnehmer sprachen von erhöhter Zurückhaltung vor den US-Inflationsdaten. Für den Nikkei-225 in Tokio ging es um 0,6 Prozent nach oben. Der weiterhin schwache Yen stützte hier erneut das Sentiment. Die Papiere von Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, Sumitomo Corp, Itochu Corp und Marubeni bauten ihre Gewinne vom Vortag weiter aus und legten zwischen 1,8 und 3,0 Prozent zu. Auslöser war ein Nikkei-Bericht, wonach Berkshire Hathaway den Anteil an den fünf japanischen Unternehmen auf jeweils 7,4 Prozent erhöht hat. Der Schanghai-Composite erhöhte sich um 0,4 Prozent. Die am Vortag veröffentlichten Verbraucherpreise hätten gezeigt, dass die Erholungsdynamik nach der Corona-Pandemie schwach bleibt, so Analysten. Dagegen verlor der Hang-Seng-Index in Hongkong im späten Handel 1,0 Prozent. Der Index gab damit mehr als die Vortagesgewinne wieder ab. Hier belasteten Verluste in einzelnen Sektoren, so ein Beobachter. Für den Kospi in Seoul ging es um 0,1 Prozent aufwärts - es war das vierte Tagesplus in Folge. Die Stimmung wurde durch die Erwartung gestützt, dass die Bank of Korea ihren geldpolitischen Straffungszyklus beenden könnte, nachdem sie am Vortag erneut das Zinsniveau bestätigt hatte. Hyundai Motor erhöhten sich um 3,2 Prozent. Der Konzern will im weltweiten Wettbewerb bei den Elektroautos bis Ende des Jahrzehnts die Nummer Drei sein. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss den Handel mit einem Plus von 0,5 Prozent. Gestützt wurde das Sentiment von einer neuerlichen Zunahme des Verbrauchervertrauens.

CREDIT

Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag präsentieren sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Mittwoch stabil. Auch in diesem Marktsegment wird auf die US-Verbraucherdaten gewartet, deren Einfluss auf den Zinserhöhungspfad der Geldpolitik als hoch eingestuft wird. Während es bei der Gesamtrate aufgrund moderater Ölpreise und eines deutlichen Basiseffekts zu einem merklichen Rückgang gekommen sein dürfte, rechnen die Marktstrategen der DZ Bank ohne Energie und Nahrungsmittel jedoch eher mit einem Anstieg der Jahresrate. Angesichts der zuletzt betonten Bedeutung der Kernrate könnte dies den noch immer bestehenden Zinssenkungserwartungen für die zweite Jahreshälfte einen Dämpfer verpassen. In den kommenden Wochen dürfte dann auch die Berichtssaison verstärkt Impulse für das Marktsegment liefern.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADLER GROUP

Der angeschlagene Immobilienkonzern kann sein Restrukturierungsvorhaben umsetzen. Der High Court of Justice of England and Wales habe die Genehmigung für den Restrukturierungsplan der Adler-Tochter AGPS BondCo PLC erteilt. Damit seien wesentliche Voraussetzungen für die Umsetzung der Änderung der Anleihebedingungen und der Gewährung der Fremdfinanzierung durch einen Teil der Anleihegläubiger erfüllt.

CLEARSTREAM

Die Deutsche-Börse-Tochter hat mit der Clearstream Fund Centre SA eine neue Bank für institutionelle Fondsinvestoren geschaffen. Die neue Entität arbeite mit einer Geschäftsbanklizenz in Luxemburg. Sie soll ein Eckpfeiler des Geschäftsbereichs Fund Services innerhalb der Deutschen Börse und Clearstreams sein, welcher Fondsausführung, Distribution und Datenmanagement anbietet.

DEUTSCHE BANK

bereitet die Schließung ihres Technologiezentrums in Russland vor. Den dortigen Mitarbeitern werde Abfindungspakete angeboten. Die Bank reduziere die Aktivitäten im Technologiezentrum in Russland weiter.

HEIDELBERG MATERIALS

will in seinem Zementwerk Lengfurt in Unterfranken bei der Produktion anfallendes Kohlendioxid (CO2) abscheiden, verflüssigen und nutzen. 2025 soll die erste großtechnische Carbon-Capture-and-Utilisation-Anlage der Branche an dem mehr als 120 Jahre alten Standort in Betrieb gehen.

GALERIA KARSTADT KAUFHOF

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des insolventen Warenhauskonzerns für Mittwoch in mehreren Bundesländern zu einem Warnstreik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, galt der Streikaufruf für Filialen in Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Laut Verdi geht es darum, den Druck in zurzeit feststeckenden Tarifverhandlungen zu erhöhen.

HR GROUP

Der Schuh-Großhändler ist mit der Suche nach einem Investor gescheitert. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es für neun deutsche Gesellschaften beim Amtsgericht Osnabrück Insolvenz angemeldet. Auslöser war nach Unternehmensangaben der Insolvenzantrag der früheren Tochter Reno Ende März, die die HR Group bereits im vergangenen Jahr verkauft, aber für die sie immer noch umfangreiche Dienstleistungen in den Bereichen Logistik und IT erbracht hat.

MERCEDES-BENZ

hat im ersten Quartal trotz anhaltender Störungen in der Lieferkette, konjunkturellem Gegenwind und geopolitischer Unsicherheiten den Absatz moderat gesteigert. Dazu trug weiterhin die hohe Nachfrage nach Premium- und Elektrofahrzeugen bei. In den ersten drei Monaten des Jahres stiegen die Auslieferungen um 3 Prozent auf 503.500 Fahrzeuge.

MERCK KGAA

investiert rund 300 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionskapazitäten für Halbleitermaterialien am US-Standort des Unternehmens in Hometown im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Investition in die weltweit größte integrierte Produktionsanlage für Spezialgase sei Teil des Wachstumsprogramms "Level Up", das der Unternehmensbereich Electronics von Merck Ende 2021 bekanntgegeben hatte.

MERCK KGAA

Der Pharmakonzern muss einen Teil einer Phase-III-Studie mit dem Hoffnungsträger Evobrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose aufschieben. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe eine teilweise Aussetzung der klinischen Prüfung angeordnet. Diese betreffe die Einleitung der Behandlung mit dem Wirkstoff bei neuen Patienten in den USA sowie jene US-Patienten, die weniger als 70 Tage mit der Studienmedikation behandelt wurden.

NORMA

Der Verbindungstechnikhersteller hat einen neuen Vorstandschef gefunden. Der Aufsichtsrat hat Guido Grandi zum 1. Juni zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er löst damit Ángel López Borrego ab, der das Amt seit Jahresbeginn interimistisch ausübt, nachdem Michael Schneider Ende 2022 gegangen war. López Borrego wird wieder in den Aufsichtsrat zurückkehren.

OMV

hat im ersten Quartal erneut insgesamt weniger Kohlenwasserstoffe produziert und verkauft als im Vorjahreszeitraum. Während bei Öl die Produktion noch leicht zulegte, gingen die verkauften Mengen im Vorjahresgleich zurück. Bei Erdgas war beides deutlich rückläufig. Die Raffinerie-Referenzmargen in Europa konnte der österreichische Konzern trotz eines niedrigeren Ölpreises aber verbessern.

PNE AG

Der Windpark-Projektierer kommt mit dem geplanten Aufbau von Kapazitäten zur Stromerzeugung aus eigenen Windparks voran. Derzeit befinden sich Parks mit einer Nennleistung von 207 Megawatt im Bau oder in der Bauvorbereitung. Ende des Jahres sollen 500 Megawatt in Betrieb gehen oder sich im Bau befinden.

HYUNDAI

will bis zum Ende des Jahrzehnts beim Absatz von Elektroautos weltweit Rang drei in der Reihenfolge der größten Anbieter einnehmen. Die Investitionen sollen entsprechend hochgefahren werden, um das Ziel inklusive der beiden Konzernmarken Kia und Genesis zu erreichen.

JOHNSON & JOHNSON

ist mit dem erneuten Insolvenzantrag für seine Tochter LTL Management LLC einen Schritt weiter: Ein Konkursrichter ließ den bereits zum zweiten Mal eingereichten Antrag auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 am Dienstag zu. Ob der Antrag durchgeht, ist damit aber nicht sicher. J&J hatte die Tochtergesellschaft gegründet, um Sammelklagen wegen talkumhaltigen Babypuders vor einem Insolvenzgericht verhandeln zu können. Der Konzern arbeitet zurzeit außerdem ein Angebot für einen Vergleich mit den Klägern in Höhe von 8,9 Milliarden US-Dollar aus.

TWITTER

Chef Elon Musk treibt Medienberichten zufolge bei dem Unternehmen die Entwicklung von Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) voran. Musk habe tausende hochwertige Computerchips gekauft und KI-Experten angestellt, berichtete das Fachmagazin "Insider" am Dienstag.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2023 07:02 ET (11:02 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.