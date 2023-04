Umgeben von Giganten im chilenischen Kupfergürtel

Vor kurzem übernahm Interra Copper Corp. (CSE: IMCX; Frankfurt WKN:A3DHGP) das private Unternehmen Alto Verde Copper Inc. in einer reinen Aktientransaktion mit einer gleichzeitigen Finanzierung, die einen Nettoerlös von $2,89 Mio. einbrachte.

Mit weniger als 22,3 Mio. Aktien im Markt kontrolliert Interra nun 3 aussichtsreiche Projekte innerhalb des weltberühmten Kupfer-Porphyr-Gürtels, in dem sich die Mehrzahl der chilenischen Kupferminen befindet. Darüber hinaus wurden das Management und der Vorstand beider Unternehmen zusammengelegt, wodurch ein außergewöhnliches Führungsteam gebildet wurde, das die nächste Wachstumsphase des Unternehmens vorantreibt.

Im Jahr 2021 erwarb Alto Verde Copper Inc. 3 Kupferporphyr-Explorationsprojekte in Chile von einer Tochtergesellschaft von Freeport-McMoRan Inc. (aktuelle Marktkapitalisierung: $58 Mrd. USD). Dies war nur möglich, weil Alto Verde über ein angesehenes Managementteam verfügt, zu dem David Garofalo (der CEO von Goldcorp war, bis Newmont das kanadische Minenunternehmen 2019 in einem Deal im Wert von $10 Mrd. USD übernahm) und Dr. Mark Cruise (der Gründer des ehemaligen Top-10-Zinkproduzenten Trevali Mining Corp.) sowie die ehemaligen Freeport-Führungskräfte Rick Gittleman, Mike Ciricillo und Rich Leveille gehören.

Das Management- und Beraterteam von Interra verfügt über eine beispiellose Erfahrung bei der Entdeckung, Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb einer Reihe von Minenprojekte in ganz Amerika und Afrika. Das Unternehmen konzentriert sich nun auf seine 3 Kupferporphyr-Explorationsprojekte im chilenischen Kupfergürtel, die sich in der Nähe von Kupferminen von Weltrang befinden: Die Al Abra Mine von Freeport und Codelco, die Collahuasi Mine von Anglo American und Glencore, die Quebrada Blanca Mine von Teck und die Spence Mine von BHP. Die jüngsten Arbeiten auf Interras Tres Marias Projekt haben 3 große Kupferporphyr-Ziele hervorgehoben, die ein Bohrprogramm untermauern, um den Wert für Investoren weiter zu steigern.

Unternehmensdetails

Interra Copper Corp.

Suite 1100 - 1111 Melville Street

Vancouver, BC, V6E 3V6 Kanada

Telefon: +1 604 283 9858

Email: Investors@InterraCopperCorp.com

https://www.interracoppercorp.com/

Börsengang: 24. September 2019

CUSIP: 46072A / ISIN: CA46072A2020

Aktien im Markt: 22.291.026

Kanada-Symbol (CSE): IMCX

Aktueller Kurs: $0,76 CAD (11.04.2023)

Marktkapitalisierung: $17 Mio. CAD

Deutschland-Kürzel / WKN: 3MX/ A3DHGP

Aktueller Kurs: €0,51 (11.04.2023)

Marktkapitalisierung: €11 Mio. EUR

Disclaimer: Dieser Report enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie: "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Zimtu Capital Corp. und Interra Copper Corp. weisen Investoren darauf hin, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen von Interra Copper Corp. verwiesen, in denen diese Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher beschrieben werden. Diese können über das Profil von Interra Copper Corp. auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss im vollständigen Research-Report (hier und hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte bestehen. Der Autor besitzt Aktien von Interra Copper Corp. und Zimtu Capital Corp. und kann daher auch von Volumen- und Kurssteigerungen dieser Aktien profitieren. Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, die eine Aktienposition in Interra Copper Corp. hält, während das vorgestellte Unternehmen Interra Copper Corp. die Zimtu Capital Corp. für die Erstellung, Veröffentlichung und zusätzliche Verbreitung dieses Reports bezahlt. Somit herrswchen mehrere Interessenkonflikte vor.



