Der texanische Ölkonzern Exxon Mobil war einst dafür bekannt, an allen möglichen exotischen Orten nach Öl zu bohren. Aber im Moment sieht es so aus, als wäre sein Heimatland die beste Option. Das Wall Street Journal berichtete am Freitag, dass der Konzern erste Übernahmegespräche mit dem US-Ölproduzenten Pioneer Natural Resources geführt hat.Von Jinjoo LeeThe Wall Street JournalÜbersetzung: Laura MarkusPioneer hat eine Marktkapitalisierung von rund 49 Milliarden Dollar und wäre für Exxon die größte ...

