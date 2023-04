Unterföhring (ots) -- Das Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg am Samstag ab 13.30 Uhr live, RB Leipzig gegen den SC Freiburg am Sonntag ab 18.15 Uhr live und exklusiv- Der Kampf um die Deutsche Meisterschaft bei den Junioren: die Halbfinal-Rückspiele der U19-Bundesliga am Freitag und Samstag sowie das U17-Finale am Sonntag live- Neue Folgen von "Ein starkes Team - die Frauen von RB Leipzig" und "Female Football around the World"- Den DFB-Pokal der Frauen live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)Unterföhring, 12. April 2023 - Am Samstag überträgt Sky das Duell der beiden dominierenden Mannschaften des deutschen Frauenfußballs der vergangenen Jahre live. Die Frauen des FC Bayern München empfangen die Rivalinnen vom VfL Wolfsburg zum Halbfinale im DFB-Pokal der Frauen. In der Bundesliga haben die Münchenerinnen aktuell die Nase hauchdünn vorne, im DFB-Pokal wollen sie nun die Serie der Wolfsburgerinnen von acht DFB-Pokalsiegen in Folge durchbrechen. Moderatorin Nele Schenker und Sky Expertin Verena Schweers berichten am Samstag ab 13.30 Uhr live, Hannes Herrmann kommentiert die Begegnung.Der Finalgegner wird am Sonntag ermittelt. Sky zeigt ab 18.15 Uhr das zweite Halbfinale zwischen den designierten Aufsteigerinnen von RB Leipzig gegen den SC Freiburg live und exklusiv. Sky Expertin Marie-Louise Eta und Moderatorin Nele Schenker führen durch die Sendung, Florian Malburg kommentiert. Beide Spiele werden auf Sky Sport Mix ausgestrahlt, wo am Donnerstag, 18. Mai auch das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln live zu sehen sein wird.Mehr Frauenfußball mit "Ein starkes Team - die Frauen von RB Leipzig" und "Female Football around the World"Neben der Live-Übertragung des DFB-Pokals dürfen sich Fans des Frauenfußballs bei Sky auf weitere Highlights freuen. Am Donnerstag um 21.00 Uhr steht eine neue Folge der Dokumentation "Ein starkes Team - die Frauen von RB Leipzig" auf dem Programm. Seit Beginn der Saison 2021/22 begleitet Sky das Team, das in dieser Saison so gut wie sicher den Aufstieg in die Bundesliga feiern wird und auf den Einzug in das DFB-Pokalfinale hofft.Darüber hinaus wird Sky am Sonntag eine neue Ausgabe von "Female Football around the World" ausstrahlen, in der Sky Expertin Julia Simic dieses Mal nach England reist. Beide Sendungen stehen neben der linearen Ausstrahlung auch auf Abruf zur Verfügung.Der Kampf um die Deutsche Meisterschaft der U19 und U17 auch im frei empfangbaren LivestreamAm Sonntag wird der erste Titel der Fußball-Saison 2022/23 bei Sky vergeben. Ab 10.45 Uhr überträgt Sky das Finale um die Deutsche Meisterschaft in der U17-Bundesliga live, in dem sich Arminia Bielefeld und der VfL Wolfsburg gegenüberstehen.Bereits am Freitag und Samstag zeigt Sky zudem die beiden Halbfinal-Rückspiele der U19-Bundesliga live. Am Freitag ab 15.45 Uhr versucht der 1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05 das 0:1 aus dem Hinspiel wettzumachen. Eindeutiger scheint die Situation am Samstagvormittag ab 10.45 Uhr, wenn der BVB zu Hause gegen die Hertha einen komfortablen 4:0-Vorsprung aus dem Hinspiel vor heimischem Publikum verteidigen muss.Alle drei Begegnungen werden auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event sowie frei empfangbar auf dem Sky Sport YouTube Channel, auf skysport.de und in der Sky Sport App übertragen. An den beiden darauffolgenden Wochenenden wird Sky außerdem das Finale der U19-Bundesliga sowie das Finale des DFB-Pokals der Junioren live übertragen. Der DFB-Pokal der Frauen und die U19- und U17-Bundesliga am Wochenende live bei Sky:Freitag:15.45 Uhr: U19-Bundesliga, Halbfinal-Rückspiel: 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event sowie frei empfangbar auf dem Sky Sport YouTube Channel, auf skysport.de und in der Sky Sport AppSamstag:10.45 Uhr: U19-Bundesliga, Halbfinal-Rückspiel: Borussia Dortmund - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event sowie frei empfangbar auf dem Sky Sport YouTube Channel, auf skysport.de und in der Sky Sport App13.30 Uhr: DFB-Pokal der Frauen, Halbfinale: FC Bayern München - VfL Wolfsburg auf Sky Sport MixSonntag:10.45 Uhr: U17-Bundesliga, Finale: Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event sowie frei empfangbar auf dem Sky Sport YouTube Channel, auf skysport.de und in der Sky Sport App18.15 Uhr: DFB-Pokal der Frauen, Halbfinale: RB Leipzig - SC Freiburg auf Sky Sport Mix