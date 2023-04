© Foto: Cigdem Simsek - picture alliance / Zoonar



Die Tech-Werte stehen aufgrund der schwächelnden Wirtschaft unter Druck. Die Investmentfirma Wedbush geht jedoch davon aus, dass starke Cloud-Ergebnisse für Überraschungen bei den kommenden Berichten sorgen könnten.

Wedbush-Analyst Dan Ives glaubt, dass Microsoft, Amazon und Alphabet mit ihrem jeweiligen Cloudgeschäft das kriselnde IT-Geschäft ausgleichen können. Er erwartet bei den kommenden Unternehmensgewinnen starke Cloudergebnisse, die die Markterwartungen übertreffen könnten. Alphabet berichtet am 25. April, Microsoft und Amazon präsentieren am 27. April.

"Large Cap Tech und Untersektoren wie Cloud und Cybersicherheit verzeichnen ein viel robusteres Wachstum als von der Wall Street erwartet", zitiert Barron's Ives. "Obwohl die Budgets durchweg unter Druck stehen, haben die Unternehmen grünes Licht für Projekte und Einsätze im Jahr 2023 gegeben, und viele Budgets sind jetzt für den Rest des Jahres aufgestellt."

Zu einer ähnlichen Prognose ist das Marktforschungsunternehmen IDC gelangt: "Die Ausgaben der Service-Provider schwächen sich zwar immer noch gegenüber den Höchstständen des letzten Jahres ab, da sich die Branche auf ein langsameres Wachstum nach der Krise einstellt, aber die geplanten Investitionen der Cloud- und Hyperscale-Anbieter haben sich seit letztem Monat weitgehend gehalten", so in einem IDC-Bericht festgehalten. Und weiter: "Die starke Nachfrage nach Cloud-Diensten treibt das Wachstum trotz des Inflationsdrucks weiter an, aber die Ausgaben für Nicht-Cloud-Dienste werden zurückgehen."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion