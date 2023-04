Hamburg (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit übermitteln wir Ihnen im Auftrag der Vorsitzenden des NDR-Verwaltungsrates, Karola Schneider, folgende Mitteilung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Gremiengeschäftsstelle des NDR.Anlässlich der Veröffentlichung der "Analyse von Unternehmenskultur und Betriebsklima im NDR" - genannt Klimabericht - von Herrn Dr. Stephan Reimers und seinem Team sowie der aktuellen Berichterstattung darüber, nimmt der Verwaltungsrat des NDR wie folgt Stellung:Der vorliegende Bericht basiert auf Gesprächen, an denen sich ungefähr ein Fünftel der Mitarbeitenden im NDR beteiligt haben. Die geäußerte Kritik, Sorgen und Bedenken der Mitwirkenden sind nicht nur im Sinne einer Bestandsaufnahme erfasst und gewürdigt, vielmehr folgen dem Auftrag entsprechend Handlungsempfehlungen und Lösungsimpulse. Der Dank des Verwaltungsrats gilt Herrn Dr. Reimers und seinem Team insbesondere hierfür. Das Gremium wird die Feststellungen und Hinweise umsetzungsorientiert auswerten.Im Hinblick auf die von der NDR Geschäftsleitung eingeleitete Beförderung eines Kulturwandels sagte die Vorsitzende des Verwaltungsrats Karola Schneider:"Der Verwaltungsrat wird sich in diese Entwicklung einbringen und sich in seiner eigenen Zuständigkeit und Verantwortung als Aufsichtsgremium vor allem mit den Bereichen Führungskultur, Personalarbeit, Feste und Freie Mitarbeitende sowie Transformations- und Veränderungsprozesse befassen. Der Verwaltungsrat sieht sich in diesem Zusammenhang und insbesondere wegen der aktuellen Berichterstattung veranlasst, der Geschäftsleitung des NDR sein volles Vertrauen auszusprechen. Auch die jüngsten Personalentscheidungen geben keinen Anlass zur Kritik."Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkGremienbüroRothenbaumchaussee 13220149 Hamburggremienbuero@ndr.deOriginal-Content von: NDR Rundfunkrat/NDR Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165131/5484543