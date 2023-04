München (ots) -Bernhard Hoëcker und Elton lieben Wissens-Duelle: In der Quiz-Show "Wer weiß denn sowas?" treten die beiden Ratefüchse gegeneinander an und haben dabei bereits etliche Fragen aus den unterschiedlichsten Bereichen beantwortet. Heute sind sie ein Team und fordern andere Quiz-Profis heraus. Ob Ihnen das einen Vorteil verschafft? "Was der eine nicht weiß, hat der andere Kopf" ist die Devise der beiden. Wer wirklich was weiß, zeigt sich am Freitag, 14. April, um 18:50 Uhr im Ersten im "Quizduell-Olymp" mit Esther Sedlaczek.Das ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Staatsanwältin aus Kiel ("Quiz-Königin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz").In der ARD Quiz App mitspielen - Wer vom Sofa aus während der Sendung mitraten will, kann das ganz einfach mit der ARD Quiz App tun. Alle, die mitspielen, haben die gleichen Chancen auf den Gewinn. Es kommt nicht darauf an, wie viele Fragen beantwortet werden und ob die Antworten richtig waren.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany im Auftrag der ARD Media und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Burchard Röver, ARD-Programmdirektion/Presse und Information, Tel.: 089/558944-867: burchard.roever@ard.deplanpunkt: PR, Elena Brenner Tel.: 0221/9125570, E-Mail: presse@planpunkt.de Fotos auf www.ardfoto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5484547