Der angeschlagene Immobilienkonzern Adler Group darf nach einem Gerichtsurteil aus London an seiner geplanten Umstrukturierung festhalten. Ein Sprecher des Judicial Office bestätigte, der High Court of England and Wales habe am Mittwoch grünes Licht für diesen Plan gegeben. Bei den Anlegern kommt die Nachricht am Mittwoch gut an.Konkret betrifft das Londoner Urteil die AGPS BondCo plc, eine hundertprozentige ...

