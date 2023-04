Marc Wilhelms und seine Strategie sind Teil des Five Lions Zertifikats: https://bit.ly/3GCiaD2 5 TOP-STRATEGIEN IN EINEM WERTPAPIER - jetzt mehr erfahren! Während die Anleger gespannt auf die US-Inflationsdaten und die Fed-Protokolle am Mittwoch hinfiebern, nimmt Marktexperte Marc Wilhelms von PP Asset Management den Machtwechsel bei der Bank of Japan unter die Lupe. Zwar hat der neue Gouverneur Kazuo Ueda den ultra-lockeren geldpolitischen Kurs bislang mitgetragen. Doch deren Nebenwirkungen könnten die Notenbank bald zum Gegensteuern zwingen. Sollte es zum Kurswechsel kommen, müssten sich auch Anleger an den westlichen Kapitalmärkten warm anziehen, meint Wilhelms. Wieso er kurzfristig eine spannende Trading-Chance beim Dollar-Yen sieht und welche Auswirkungen er von den US-Daten in dieser Woche erwartet: Jetzt einschalten und mehr erfahren!