Der DAX konnte am Vortag zunächst mit einem Gap-up eröffnen und erreichte im Tageshoch 15.726 Punkte. In der Folge kam der DAX wieder zurück und ging bei 15.655 Punkten aus dem Handel. Aktuell zeigt sich der DAX am heutigen Mittwoch wieder höher bei 15.680 Punkten. Die Seitwärtsphase der Vortage dürfte sich im DAX zunächst weiter fortsetzen. Neuer Schwung könnte aber nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten in den DAX kommen. Die nächste ...

