NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Preisdaten in den USA deutlich gestiegen. Im Gegenzug ging es mit den Renditen nach unten, als die US-Regierung für März einen unerwartet starken Rückgang der Inflationsrate meldete.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte im frühen Handel um 0,50 Prozent auf 115,95 Punkte zu. Die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen fiel auf 3,36 Prozent.

Zum Handelsauftakt war am US-Rentenmarkt bekannt geworden, dass sich die Inflation im März deutlich abgeschwächt hat. Die Inflationsrate fiel auf 5 Prozent, nachdem sie im Februar noch bei 6 Prozent gelegen hatte. Am Markt war nur ein Rückgang auf 5,1 Prozent erwartet worden. Die Kerninflationsrate stieg hingegen im März wie erwartet auf 5,6 Prozent. Im Februar hatte sie noch bei 5,5 Prozent gelegen.

"Die Kernteuerung ist weiterhin unangenehm hoch", kommentierte Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen die Daten. Seiner Einschätzung nach sei dennoch nicht mit einem Anstieg der Zinserwartungen zu rechnen. Er verwies auf die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten wegen der Sorgen vor einer neuen Bankenkrise./jkr/jsl/jha/