Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/12.04.2023/14:59) - München, 12.04.2023: Die Timeless Homes GmbH gibt bekannt, dass aufgrund der zunehmend erschwerten Geschäftsbedingungen in der Bau- und Vermietungsbranche in Verbindung mit dem aktuell schwierigen Zinsumfeld und der angespannten geopolitischen Lage mit ihren Auswirkungen auf wirtschaftliche Bereiche des Immobiliensektors die notwendige Liquidität für die fristgerechte Zahlung der ausstehenden Zinsen am 01. Juli 2023 und die fristgerechte Rückzahlung der Anleihe zum Laufzeitende gefährdet ist.

Aus diesem Grund hat die Geschäftsführung der Timeless Homes GmbH entschieden, ihren Anleihegläubigern die Prolongation der zum 30. Juni 2023 fällig werdenden Unternehmensanleihe 2013/2023 (ISIN: DE000A1R09H8) um weitere zwei Jahre vorzuschlagen. Die Anleihe wird weiterhin mit 9,00 % endfällig verzinst.

Zur Abstimmung über die Prolongation und die weiteren Maßnahmen des Refinanzierungskonzeptes lädt die Gesellschaft Anfang Mai 2023 die Anleihegläubiger entsprechend den Anleihebedingungen zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung ein. Die Details werden voraussichtlich am 14. April 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

