FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HYPERCHARGE NETWORKS CORP PB7 CA44916D1024
AB/FROM ONWARDS 12.04.2023 15:22 CET
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HYPERCHARGE NETWORKS CORP PB7 CA44916D1024
AB/FROM ONWARDS 12.04.2023 15:22 CET