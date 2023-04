US Inflationsdaten besser als erwartet - DAX® springt über 15.825

Werbung







Nachdem die Inflationsraten in den USA über die letzten acht Monate kontinuierlich gesunken sind, veröffentlichte das US Department of Labor Statistics heute den Verbraucherpreisindex für den Monat März.



Die Zinserhöhungen der US-Zentralbank scheinen weiter Wirkung zu zeigen. Für den März ist die Inflationsrate auf Jahressicht erneut gesunken und liegt mit 5,0% unter dem Februar-Wert, der noch bei 6,0% lag. Dies entspricht dem neunten Rückgang in Folge. Auch wenn sich die Inflation damit weiter entspannt, ist man vom langfristigen Ziel von 2% noch deutlich entfernt. Auch die Kerninflation auf Jahressicht, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, macht mit einer Steigerung von 5,5% im Februar auf jetzt 5,6% weiterhin Sorgen. Die Börsen reagierten positiv auf die neuen Daten. Der DAX® stieg etwa in einem Sprung um 1% auf ein neues 12-Monats-Hoch von 15.827 Pkt.









Quelle: HSBC