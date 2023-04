EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG

Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



12.04.2023 / 16:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



London, 11.4.2023 - Veröffentlichung gemäß § 135 Abs 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Wienerberger AG: Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent Wienerberger AG 2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Juristische Person: BlackRock, Inc.

Registrierter Sitz: Wilmington

Staat: U.S.A.

4. Namen der Aktionäre

5. Datum der Schwellenberührung 10.4.2023

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren

(7.B.1 + 7.B.2) Summe von 7.A + 7.B in % Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am Tag der Schwellenberührung 3,27 % 0,76 % 4,03 % 111 732 343 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar) 3,18 % 0,76 % 3,94 %

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle A. Stimmrechte, die zu Aktien gehören Anzahl der Stimmrechte Prozentanteile der Stimmrechte ISIN der Aktien Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) AT0000831706 3 649 022 3,27 % Subsumme A 3 649 022 3,27 %

B.1 Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des

Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte, die erworben werden können Prozentanteile der Stimmrechte Securities Lent N/A N/A 460 239 0,41 % Subsumme B.1 460 239 0,41 %

B.2 Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des

Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteile der Stimmrechte CFD N/A N/A Cash 389 844 0,35 % Subsumme B.2 389 844 0,35 %

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person Die meldepflichtige Person wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. x Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden 1 BlackRock, Inc. 2 BlackRock Holdco 2, Inc. 1 3 BlackRock

Financial

Management,

Inc. 2 4 BlackRock

International

Holdings, Inc. 3 5 BR Jersey

International

Holdings L.P. 4 6 BlackRock

Australia Holdco

Pty. Ltd. 5 7 BlackRock

Investment

Management

(Australia)

Limited 6 8 Trident Merger,

LLC 1 9 BlackRock

Investment

Management,

LLC 8 10 BlackRock

(Singapore)

Holdco Pte. Ltd. 5 11 BlackRock

(Singapore)

Limited 10 12 BlackRock

Holdco 3, LLC 5 13 BlackRock

Cayman 1 LP 12 14 BlackRock

Cayman West

Bay Finco

Limited 13 15 BlackRock

Cayman West

Bay IV Limited 14 16 BlackRock

Group Limited 15 17 BlackRock

Finance Europe

Limited 16 18 BlackRock

Investment

Management

(UK) Limited 17 19 BlackRock

(Netherlands) B.V. 17 20 BlackRock Asset Management

Deutschland AG 19 21 BlackRock Advisors (UK)

Limited 17 22 BlackRock

Canada Holdings LP 12 23 BlackRock Canada

Holdings ULC 22 24 BlackRock Asset Management

Canada Limited

23 25 BlackRock Holdco 4, LLC 3 26 BlackRock Holdco 6, LLC 25 27 BlackRock Delaware Holdings Inc.

26 28 BlackRock Fund Advisors 27 29 BlackRock Institutional Trust Company,

National Association



27 30 Amethyst Intermediate

LLC

9 31 Aperio Holdings LLC 30 32 Aperio Group,

LLC 31

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechte nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Informationen Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die Gesamtbeteiligung von BlackRock, Inc. 4 % überstieg. Ort, Datum: London, am 11.4.2023





12.04.2023 CET/CEST