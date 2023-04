Paris (ots/PRNewswire) -Paris Rhône Energy, eine neue Marke von Paris Rhône, dem Elektrogerätehersteller mit einer über 100-jährigen Geschichte, hat kürzlich sein erstes Energieversorgungssystem für Privathaushalte vorgestellt, die All-in-One PEX-Series. Das Unternehmen hat die PEX-Series am 11. April auf der Indiegogo vorgestellt."Angesichts der weltweiten Besorgnis über die Sicherheit der Energieversorgung und der nach wie vor relativ hohen Preise denken immer mehr Familien über neue Lösungen für ihre Energieversorgung nach. Der Einsatz von Energiespeichersystemen kann Familien helfen, langfristig Geld zu sparen, und die Einführung sauberer Energietechnologien kann auch zur nachhaltigen Entwicklung beitragen", sagte ALAIN DAVID V., Geschäftsführer von Paris Rhône.Die PEX Series, die vom Unternehmen als das leistungsstärkste Energieversorgungssystem für Privathaushalte aller Zeiten bezeichnet wird, bietet Nutzern eine Energiespeicherlösung, die in nur eineinhalb Stunden voll aufgeladen werden kann. Die Lösung bietet den Nutzern Zuverlässigkeit und Sicherheit in wichtigen Zeiten, wie z. B. zu Spitzenzeiten oder bei Stromausfall. Dank der UPS (unterbrechungsfreien Stromversorgung) mit einer Übertragungszeit von null Millisekunden kann die Stromversorgung des Nutzers sofort auf den Batterie-Backup-Modus umschalten, sobald die Netzspannung ausfällt.Die solarbasierte Lösung ermöglicht eine Solarleistung von 15.600 W. Mit einer Wechselstromleistung von bis zu 12.000 W kann die PEX Series einen ganzen Haushalt unabhängig versorgen, wenn die Leistung berücksichtigt wird, die für das tägliche Leben einer Familie benötigt wird. Hierzu gehören beispielsweise die Nutzung eines Laptops, die Stromversorgung eines Kühlschranks, um Lebensmittel frisch zu halten oder das Aufladen eines Tesla-Elektrofahrzeugs. Eine erweiterbare Kapazität von 10,24 kWh bis 76,8 kWh ermöglicht es ihm, bis zu 10 Tage Backup-Strom bereitzustellen.Das solide technische Know-how unter der Haube macht dieses Produkt zu einer idealen Lösung für den langfristigen Einsatz, da das System für mehr als 10.000 Aufladungen geeignet ist. Darüber hinaus bietet Paris Rhône Energy eine umfassende 10-jährige Garantie, um Bedenken der Nutzer auszuräumen. Im Produkt sind außerdem branchenführende ultra-sichere LFP-Batteriezellen vorhanden, die über schnellere Ladegeschwindigkeiten und eine längere Lebensdauer verfügen als herkömmliche Batteriezellen auf dem Markt.Die PEX Series verfügt über ein modulares Design für einfache und schnelle Installation, wodurch die Benutzer mehr Komfort genießen. Darüber hinaus kann das Produkt mithilfe einer praktischen mobilen App gesteuert und fernüberwacht werden, die hochmoderne IoT-Technologie nutzt."Seit über einem Jahrhundert konzentriert sich Paris Rhône auf Generatoren, die eine solide Grundlage für die Entwicklung der Paris Rhône-Energie geschaffen haben. Wir glauben, dass intelligente Energie das Leben verbessern kann und darauf abzielt, professionellere und qualitativ hochwertigere Energiespeicherprodukte für ein intelligentes und nachhaltiges Leben auf der ganzen Welt zu liefern", fügte ALAIN DAVID V. hinzu.Paris Rhône Energy plant außerdem die Einführung seiner Outdoor-Energielösung - der PEO Series, die in Kürze weitere Details freigegeben wird.Informationen zu Paris Rhône EnergyParis Rhône Energy ist eine Marke von Paris Rhône, einem 1915 gegründeten Unternehmen, das jetzt eine Tochtergesellschaft von Guangdong SACA Precision Manufacturing Co, Ltd. (Stock Code: 300464) ist. Paris Rhône ist seit über einem Jahrhundert auf die Erforschung und Herstellung von Elektronik spezialisiert und engagiert sich für nachhaltige, saubere Energiespeicherprodukte. Mit mehr als 100 Patenten im Bereich der Energiespeicherung ist Paris Rhône auch ein führendes Energietechnologieunternehmen, das fortschrittliche Softwarelösungen für Stromnetze, Backup- und Primärenergiesysteme für private und industrielle Anwendungen, Solar- und Batteriespeicherlösungen, Plattformen für virtuelle Kraftwerke sowie motor- und batteriebetriebene Werkzeuge und Geräte anbietet.Mit der Mission Smart Energy Bettering Life hat Paris Rhône Energy drei Serien von Energiespeicherprodukten entwickelt, darunter HE: Home Energy, OE: Outdoor Energy und SES: Smart Energy Solution. 