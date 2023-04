Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA5912551044 Metallica Metals Corp. 12.04.2023 CA5912552034 Metallica Metals Corp. 13.04.2023 Tausch 5:1

US21077C1071 ContextLogic Inc. 12.04.2023 US21077C3051 ContextLogic Inc. 13.04.2023 Tausch 30:1

CA91822J1030 VBI Vaccines Inc. 12.04.2023 CA91822J2020 VBI Vaccines Inc. 13.04.2023 Tausch 30:1

CH0010754924 Schweiter Technologies AG 12.04.2023 CH1248667003 Schweiter Technologies AG 13.04.2023 Tausch 1:1