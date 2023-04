Der Bitcoin hat die Marke von 30.000 US-Dollar geknackt. Damit steigt die Kryptowährung auf den höchsten Stand seit Mitte Juni 2022. Was den Bitcoin derzeit antreibt und wie stark dieser noch zulegen könnte, erklärt David Hartmann von Vontobel. Der Zertifikat-Experte spricht darüber, inwiefern die Kryptowährung abhängig von der Zentralbankpolitik ist und ob sie wirklich als digitales Gold gehandelt werden sollte. Im Interview erfahren Sie außerdem, wie die Investition in den Bitcoin über Zertifikate funktioniert. Das Open End Partizipationszertifikat auf den Bitcoin finden Sie unter der WKN: VX3XBT. Setzen Sie auf Kryptowährungen? Auf welche Coins vertrauen Sie? Schreiben Sie es in die Kommentare ??????