Mit einem Umsatz von 125,5 Mio. Euro für den Berichtszeitraum Jänner bis Dezember 2022 übertrifft die Wolford AG das Vorjahr (Jänner bis Dezember 2021) um 16,2 Mio. Euro (+ 15 Prozent). Das EBIT liegt bei - 28,6 Mio. Euro (2021: -5,263 Mio. Euro). Das positive Umsatzwachstum ist laut Wolford das Ergebnis erhöhter Investitionen in effektive Marketingaktivitäten, trendiger Designer-Kooperationen sowie der Auswirkungen des neuen, fokussierten und verbesserten Produktangebots von Wolford, so das Unternehmen. Das Umsatzwachstum im Jahr 2022 wurde in allen Direct-to-Consumer (DTC)-Kanälen verzeichnet. Sowohl der Einzelhandel als auch der Online-Handel wuchsen um 28 Prozent bzw. 7 Prozent.. In den USA entwickelte sich Wolford mit einem Plus von 44 Prozent besonders stark. Laut Wolford hat ...

