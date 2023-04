KI-Chatbots wie ChatGPT von OpenAI oder Googles Bard verschlingen für Training und Betrieb riesige Mengen an Energie. Darüber hinaus werden auch Unmengen an Wasser für die Kühlung benötigt. Wie viel genau das ist, haben jetzt US-Forscher berechnet. Das Training und der Betrieb von KI-Chatbots in Rechenzentren verbrauchen Unmengen an Energie und Wasser. Die Tech-Konzerne wie Google, Microsoft oder OpenAI lassen sich dabei nicht gern in die Karten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...