Die Generalversammlung genehmigt eine Dividendenerhöhung



12.04.2023 / 20:13 CET/CEST





Dierikon, 12. April 2023 Medienmitteilung Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding AG stimmten an der ordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2023 im KKL Luzern allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sie bestätigten unter anderem alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt, genehmigten eine Dividende von CHF 5.50 je Aktie sowie die vorgeschlagene Statutenrevision. An der Generalversammlung der Komax Holding AG im KKL Luzern nahmen 307 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Sie stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats deutlich zu. Insgesamt waren 70.8% des Aktienkapitals vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die beantragte Dividendenerhöhung auf CHF 5.50 je Aktie (Vorjahr: CHF 4.50), was einer Ausschüttungsquote von 54.5% entspricht. Davon werden CHF 2.75 aus Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet und werden somit für natürliche Personen in der Schweiz, die Aktien im Privatvermögen halten, steuerfrei sein. Ex-Datum ist Freitag, 14. April 2023. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am Dienstag, 18. April 2023. Auch die umfassende Revision der Statuten erhielt grosse Zustimmung. Die Komax Holding AG kann so die Anforderungen der auf den 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Revision des Schweizerischen Aktienrechts erfüllen und der aktuellen Best Practice im Bereich Corporate Governance Rechnung tragen. Schliesslich haben die Aktionärinnen und Aktionäre alle sieben Verwaltungsratsmitglieder für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Es sind dies Beat Kälin (Präsident), David Dean, Andreas Häberli, Kurt Haerri, Mariel Hoch, Roland Siegwart und Jürg Werner. In den Vergütungsausschuss haben sie Andreas Häberli, Beat Kälin und Roland Siegwart gewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind nachfolgend im Anhang ersichtlich. Medienmitteilung (PDF) Kontakt

