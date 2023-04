Anzeige / Werbung

Ballard Power Systems Aktienanalyse: Wasserstoff Brennstoffzellenhersteller vor Comeback?

Ballard Power Systems ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellensystemen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde von Geoffrey Ballard im Jahr 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burnaby, British Columbia.

Bereits im Jahr 1983 wurden die ersten Technologien für Brennstoffzellen entwickelt. Diese Systeme werden heute in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Fahrzeuge, stationäre Stromversorgung und Marineanwendungen. Die Technologie von Ballard Power ermöglicht es, Elektrizität aus Wasserstoff zu erzeugen, wobei nur Wasser und Wärme als Nebenprodukte entstehen. Dies macht Brennstoffzellensysteme zu einer sauberen und effizienten Alternative zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren.

Das Unternehmen deckt die ganze Wertschöpfungskette ab. Vom Design über die Entwicklung, Herstellung, den Verkauf und den Service von Brennstoffzellen Produkten mit Protonenaustauschmembran (PEM) für eine Vielzahl von Anwendungen.

Ballard Power hat eine starke Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt und arbeitet eng mit führenden Automobilherstellern zusammen, um Brennstoffzellentechnologie in kommerziellen Fahrzeugen zu integrieren. So konnte schon1993 der erste mit auf Wasserstoff-Technologie basierende Brennstoffzellen angetriebene Bus vorgestellt werden und 2002 ein Auftrag zur Lieferung der Antriebe für 30 Brennstoffzellenbusse von Mercedes-Benz in das Unternehmen eingehen.

Das Unternehmen hat auch Partnerschaften mit Unternehmen in Europa und Asien aufgebaut, um seine Technologie weltweit zu vermarkten. Die Absätze in den verschiedensten Regionen und viele Anwendungsbeispiele zeigen wir Ihnen im Video auf.

Ballard Power ist der führende Akteur in der Brennstoffzellentechnologie und hat in den letzten Jahren signifikante Fortschritte gemacht. Das Unternehmen besitzt weiterhin eine breite Produktpalette, die von kleinen Brennstoffzellenmodulen bis hin zu großen Systemen reicht, die ganze Gebäude mit Strom versorgen können. Mit seiner innovativen Technologie und seiner starken Marktpräsenz ist Ballard Power gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach sauberen und effizienten Energiequellen zu bedienen.

Mit der jüngsten Bilanz ist auch wieder ein Umsatzwachstum prognostiziert, welches in den letzten Jahren nicht sichtbar war. Ebenfalls nicht sichtbar sind Gewinne. Das Unternehmen macht steigende Verluste, möchte dies aber mit Blick auf weitere Effizienzsteigerungen in den Produkten und Umsatzsteigerungen beim Verkauf in der Zukunft ausgleichen.

Im Chartbild gibt es interessante Szenarien, die dies untermauern und mit dem Freestoxx-Tool hier im letzten Part des Videos zur Geltung kommen.

