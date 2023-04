Kunden können nun kombinierte Integration für verbesserte Sichtbarkeit, Intelligenz und Kontrolle vernetzter Geräte nutzen

Armis, das marktführende Asset-Intelligence- und Sicherheitsunternehmen, gab heute eine strategische Partnerschaft und Anbindung von TrueFort, dem Unternehmen, das Schutz vor Angriffen mit lateralen Bewegungen bietet, bekannt. Diese Zusammenarbeit stärkt die Kunden durch die Erleichterung der Entdeckung, des Verständnisses und der Durchsetzung von Sicherheitsstrategien für die Informationstechnologie (IT), das Internet der Dinge (IoT) und OT-Umgebungen (Operational Technology).

"Die Kunden haben mit uns stets das Verständnis geteilt, wie kritisch der Kontext für sie ist, wenn es darum geht, zu verstehen, wie Anwendungen mit spezifischen Geräten vernetzt sind, wer Inhaber dieser Anwendungen ist und wie bedeutend sie für den Geschäftsvorgang sind", so Brian Gumbel, President, Armis. "Diese Partnerschaft mit TrueFort versetzt uns nun in die Lage, bessere Sicherheits- und Segmentierungsmaßnahmen zu ergreifen, um die operative Resilienz zu erhöhen und wir sind daher äußerst erfreut, unsere gebündelte Expertise den Kunden nahebringen zu können."

Untersuchungen konnten belegen, dass laterale Bewegungen bei 60% aller Angriffe verwendet werden. Hierbei handelt es sich um ein Untersuchungsergebnis von OT- und IT-Umgebungen, die typischerweise zu einem flachen Netzwerk zusammengefasst werden. Falls die Sicherheitsteams nicht über die vollständige Sichtbarkeit verfügen, können sich böswillige Akteure beide Umgebungen zum Ziel nehmen und sich dabei unbemerkt zwischen den beiden bewegen.

"Die Unternehmen stehen heutzutage vor einer große Herausforderung, da sie Anwendungen auf sichere und kontrollierte Weise und mit hoher Präzision und Inegrität identifizieren, dokumentieren, abbilden und separieren müssen", so Sameer Malhotra, CEO und Mitbegründer von TrueFort. "Dies gilt insbesondere für kritische Branchen, wie etwa das Fertigungswesen, Versorgungsbetriebe, das Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen. Gemeinsam können Armis und TrueFort, IT- und OT-Umgebungen vollständig erkunden und abbilden, um intelligente Strategien entwickeln zu können, die unberechtigte laterale Bewegungen verhindern."

Gemeinsam unterstützen TrueFort und Armis die Kunden, um

alle vernetzten Vorrichtungen im Netzwerk zu entdecken , darunter Anwendungen, Geräte, Dienstkonten und Infrastrukturen mithilfe vorhandener agentenloser bzw. Agent-Technologie innerhalb eines Tages.

, darunter Anwendungen, Geräte, Dienstkonten und Infrastrukturen mithilfe vorhandener agentenloser bzw. Agent-Technologie innerhalb eines Tages. Verständnis für das Belastungsverhalten zu entwickeln und dies für die Anwendungen abzubilden, um eine Ausgangsbasis für den Normalbetrieb zu erstellen und die Nutzer in die Lage zu versetzen genau zu wissen, was sie blockieren, deaktivieren und löschen müssen.

für die Anwendungen abzubilden, um eine Ausgangsbasis für den Normalbetrieb zu erstellen und die Nutzer in die Lage zu versetzen genau zu wissen, was sie blockieren, deaktivieren und löschen müssen. die Maßnahmen je nach Kontotyp einzuleiten oder ihre Durchsetzung zu forcieren, um Firewalls mit dem TrueFort- oder vorhandenen EDR-Agenten zu hosten.

"Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir sicher agieren können, um uns auf unsere zentrale Aufgabe zu konzentrieren: die Bereitstellung effizienter und nachhaltiger Klimalösungen für Gebäude, Wohnungen und das Transportwesen", so James Powell, CISO, Trane Technologies. "Armis und TrueFort sind beide hervorragende Partner für uns und die erweiterten Möglichkeiten und Serviceleistungen von denen wir nun als Kunde von beiden im Rahmen dieser Partnerschaft profitieren können, werden außergewöhnlich sein."

Das Thema der RSA Conference 2023 in diesem Jahr lautet Stronger Together. Die Partnerschaft von TrueFort und Armis verkörpert diesen Anspruch. Auf dem diesjährigen Event werden sich beide Unternehmen für eine gemeinsame Präsentation treffen. Für Ihre Teilnahme können Sie am Dienstag, den 25. April 2023 um 14.00 Uhr den Armis-Stand S-1127 besuchen. Weitere Informationen über Armis und seine Teilnahme an der RSA Conference finden Sie unter https://www.armis.com/rsac-2023/

TrueFort ist Mitglied des Armis Partner Experience (APEX) Programms. Das Ziel dieses Programms ist der Aufbau einer langfristigen strategischen Beziehung zwischen Armis und seinen Partnern und die Förderung der Zusammenarbeit, um die Kunden bestmöglich bedienen zu können. Melden Sie sich bitte hier an für eine Partnerschaft.

Über Armis

Armis, das marktführende Asset-Intelligence- und Sicherheitsunternehmen, stellt die branchenweit erste vereinheitlichte Asset Intelligence-Plattform bereit, welche auf die neue Bedrohungslandschaft ausgerichtet ist, die durch vernetzte Geräte entsteht. Zahlreiche Fortune 100-Unternehmen vertrauen auf unseren kontinuierlichen Schutz in Echtzeit, um alle verwalteten und nicht verwalteten Assets in den Bereichen IT, Cloud, IoT-Geräte, medizinische Geräte (IoMT), Betriebstechnologie (OT), industrielle Kontrollsysteme (ICS) und 5G mit vollem Kontext zu sehen. Armis leistet passives Cyber-Asset-Management, Risikomanagement und die automatisierte Durchsetzung von Maßnahmen. Es handelt sich um ein privates Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien.

Über TrueFort

Truefort gibt Ihnen die Kontrolle über laterale Bewegungen in Ihrem Datenzentrum und Ihrer Cloud. Die TrueFort Cloud erweitert den Schutz über die Netzwerkaktivität hinaus, indem sie den Missbrauch von Dienstkonten unterbindet. Nach seiner Gründung von ehemaligen IT-Verantwortlichen von der Bank of America und Goldman Sachs schenken globale Unternehmen TrueFort ihr Vertrauen, um beispiellose Entdeckungen der Anwendungslandschaft und Mikrosegmentierungen sowohl zur Identifizierung als auch für Aktivitäten zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://truefort.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

