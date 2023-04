In der Stadt Weifang in der ostchinesischen Provinz Shandong wird am 15. April das 40. internationale Drachenfestival mit einer Reihe von Drachenflugwettkämpfen und spannenden Veranstaltungen eröffnet.

Höhepunkt des Festivals ist der Drachenflugwettkampf, bei dem 400 Drachenfans aus 60 Ländern und Regionen der Welt ihr Können und ihre Kreativität in Sachen Drachenbau unter Beweis stellen.

Die Zuschauer werden die Gelegenheit erhalten, einige der einfallsreichsten und kompliziertesten Drachenkonstruktionen aus aller Welt zu sehen.

Neben den Wettkampfbereichen wird es für die Besucher einen eigenen Erlebnisbereich geben, um Drachen am Himmel tanzen zu lassen.

Ebenfalls am 15. April startet ein Online-Drachenflugwettbewerb, der einen Monat lang dauert. Die in diesem Zeitraum eingereichten Drachenflugvideos aus aller Welt werden von Netzbürgern bewertet. Die daraus hervorgegangenen Sieger werden mit Gold-, Silber- und Bronzepreisen ausgezeichnet.

Die Veranstalter des Festivals werden auch Überraschungspakete mit allerlei kulturellen, kreativen Produkten und Kunsthandwerkprodukten aus Weifang vorbereiten und ab 15. April täglich 500 bis 1.000 Boxen an Netzbürger verteilen.

Neben Drachenflugaktivitäten umfasst das Festival auch eine Reihe weiterer Events wie kulturelle Darbietungen, Ausstellungen, Laternenfeste, Konzerte und Essensstände mit lokalen kulinarischen Köstlichkeiten.

Außerdem wird es eine Reihe von Ausstellungen zur Drachenkultur geben. Zu diesen zählen eine Ausstellung von Ölgemälden, ein internationaler Jugendmalwettbewerb sowie eine Ausstellung kultureller und kreativer Werke.

Im Rahmen des Festivals werden zudem ein Kampfsportkulturfestival, ein offener internationaler Tanzsportwettkampf, ein internationaler Marathon auf dem Land und ein Kurzfilmwettbewerb über Drachen in Weifang stattfinden.

Das diesjährige Drachenfest bietet darüber hinaus Gelegenheit, das Festival in der Metaverse-Version im virtuellen Raum als virtuelle Identität zu erleben.

