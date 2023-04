Frankfurt am Main (ots) -Schon wenige Wochen nach Marktstart veröffentlicht die J&T Direktbank ihre neue App. Mit der J&T Online-Banking App haben Kunden es nun noch einfacher einen schnellen Zugriff auf ihr Konto zu bekommen und bequem Transaktionen durchzuführen.Arthur Iliyav, Geschäftsführer der deutschen Zweigniederlassung erklärt: "Dass uns gute Konditionen wichtig sind, zeigen wir nun bereits seit einigen Wochen. Für ein Tagesgeldkonto erhalten Kunden 2,5% Zinsen p.a., auf ein Festgeldkonto zahlen wir bis zu 3,5% Zinsen jährlich. Daneben muss aber auch der Service stimmen. Als Direktbank wollen wir vor allem einfach und transparent sein. Mit der neuen App gelingt uns das sehr gut. Alle wichtigen Funktionen, die im Online-Banking möglich sind, bieten wir nun auch in unserer App. Wem ein guter Überblick über die Finanzen wichtig ist und wer unseren Service 24/7 nutzen möchte, sollte sich die App aufs Smartphone oder Tablet laden. So können Sie noch schneller von den Vorteilen und Konditionen der J&T Direktbank profitieren."Zur Nutzung der App benötigen Sie ein Konto bei der J&T Direktbank. Da Sie automatisch fürs Online-Banking freigeschaltet sind, können Sie die App direkt nutzen. Auf Ihrem Smartphone brauchen Sie für iOS mindestens die Version 13 und für Android mindestens die Version 6. Richten Sie die neue J&T Online-Banking App dann einfach durch Vergabe eines Passwortes und die einmalige Eingabe Ihres NetKeys / Alias und Ihrer persönlichen PIN ein. Danach können Sie die zahlreichen Funktionen der App nutzen.Die Vorteile der J&T Online-Banking App im Überblick:- Konten und Umsätze im Überblick- Schnelle und bequeme Überweisungen- Zugriff auf Ihr Postfach mit allen Nachrichten und Kontoauszügen im Überblick- Erteilung von Serviceaufträgen zur Änderung Ihrer Daten- Informationen über Einkünfte, Steuern und Freistellungsaufträge- Direkter Kontakt per Telefon, Chat und E-Mail- Persönlicher Sprachassistent "kiu"Links zum Download:iOS: https://apps.apple.com/de/app/j-t-online-banking-app/id1668775726Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.jtdirektbank.banking.appDie J&T Direktbank auf einen Blick:Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka a.s.. Das Haupttätigkeitsfeld liegt auf den klassischen Anlageprodukten Festgeld und Tagesgeld. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessstrukturen und einer etablierten technischen Plattform ist die Bank in der Lage, diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weiterzugeben. Kunden profitieren zudem von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000EUR pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind.Die Kundenbetreuung der J&T Direktbank steht Anlegern rund um die Uhr, sowohl telefonisch als auch per Chat und Co-Browsing, zur Verfügung.Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter www.jtdirektbank.de.Pressekontakt:Nils RaheJ&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung DeutschlandFranklinstraße 56D-60486 Frankfurt am MainE-Mail: presse@jtdirektbank.deOriginal-Content von: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168876/5484741