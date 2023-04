DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Abschaltung/deutsche Atomkraftwerke:

"Die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland darf (.) nicht das Ende der nuklearen Forschung hierzulande bedeuten. Und, nein, das soll jetzt bitte nicht als Appell für einen Weiterbetrieb der verbliebenen Kraftwerke verstanden werden. Während das Ende der Atomkraft laut Wirtschaftsminister Robert Habeck "unumkehrbar" ist, fließen in anderen Ländern Milliarden in die Forschung neuer Kerntechnologien. Auch in Deutschland hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung erst Ende 2022 eine eigene Expertengruppe zum Thema Fusionsenergie eingerichtet. An dem ersten Versuchsmodell eines Kernfusionsreaktors (Iter), der seit 2007 im Aufbau ist, ist Deutschland über die EU außerdem nach wie vor beteiligt. Wenn es gelingt, das Know-how für den Umgang mit nuklearen Stoffen im Land zu halten, muss der Atomausstieg in Deutschland also nicht zwangsweise das Ende nuklearer Innovationen bedeuten. Dafür müssten allerdings Lehrstühle wieder besetzt, Ausbildungen gefördert und aussichtsreiche Start-ups finanziell unterstützt werden."/DP/jha