New York (ots/PRNewswire) -Jedes Stück der limitierten Kollektion ist eine Anspielung auf die Geschichte des renommierten Herstellers von Elite-Motorsport- und Luxus-Supersportwagen durch von Straßen- und Rennwagen inspirierte DesignelementeHochauflösende Kampagnenbilder HIERHeute stellte die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI ihre limitierte Kollektion TUMI | McLaren 60th Anniversary Collection vor, um sechs Jahrzehnte seit der Gründung des Elite-Motorsport-Teams und Luxus-Supersportwagen-Herstellers McLaren. Die Kollektion wurde in der abschließenden Ausgabe der Spring 2023-Kampagne der Marke mit dem Titel "Unpack Tomorrow" mit dem wiederkehrenden TUMI-Crew-Mitglied und McLaren Formel 1-Fahrer Lando Norris vorgestellt."Als zwei Marken, die ihre Wurzeln in der Entwicklung von Luxusprodukten der Weltklasse haben und die genau wissen, wie Technologie und Funktionalität zusammenpassen, sind die Synergien zwischen TUMI und McLaren unbestreitbar", sagte Victor Sanz, Creative Director von TUMI. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit McLaren bei dieser Kollektion, bei der wir die berühmte Papaya-Farbe verwenden und moderne, leichte Materialien kombinieren, um Gepäck, Taschen und Accessoires zur Feier des 60-jährigen Jubiläum herzustellen."Die Zusammenarbeit von TUMI und McLaren wird auch in Zukunft Mode, Lifestyle und Technologie in den neuesten Saisonmodellen durch eine Kombination aus Spitzentechnologie, Innovation und hervorragendem Design nahtlos miteinander verbinden.Die Kollektion wurde für die Bedürfnisse von Pionieren, Reisenden und Abenteurern entwickelt und bietet eine Reihe von limitierten Modellen in McLarens charakteristischer Papaya-Farbe, darunter den Velocity Backpack, den Aero International Expandable 4 Wheeled Carry-On und den Torque Sling, der in den Bildern der "Unpack Tomorrow"-Kampagne von Lando zu sehen ist. Die neue Kollektion wurde heute, am 13 . April, offiziell vorgestellt und ist ab sofort in den TUMI Stores weltweit und auf TUMI.com erhältlich."Gemeinsam mit TUMI wollten wir auf dem Erfolg unserer Kern- und Kohlefaserkollektionen mit einer maßgeschneiderten Capsule Edition aufbauen, um sechzig Jahre McLaren zu feiern", sagte Goran Ozbolt, Chief Designer von McLaren Automotive. "Diese Edition von Luxus-Reisestücken feiert auch die Leidenschaft unseres Gründers Bruce McLaren, in die Zukunft zu blicken, Grenzen zu überschreiten und mühelose Funktionalität mit einer modernen Designsprache zu verbinden, die das Ethos beider Unternehmen widerspiegelt."Landos Ausgabe von "Unpack Tomorrow", die auf die Ausgabe der TUMI-Crew-Mitglieder Richarlison de Andrade und Reneé Rapp folgt, zeigt den Rennsport-Superstar in einer kurzen Filmmontage seiner Reisen, in der ein McLaren Artura Hybrid-Supersportwagen gezeigt wird und die Art und Weise, wie die Leistung seiner TUMI-Tasche zu seiner eigenen passt.Das Kampagnenvideo des Formel-1-Piloten stellt die meistverkauften Stücke aus TUMIs TUMI | McLaren-Kollektion vor, die die Marke in dieser Saison neu aufgelegt hat. Damit wird das besondere Jubiläum von McLaren und die fortlaufende Partnerschaft zwischen den internationalen Reise- und Lifestyle- und Luxusautomobilmarken weiter gefeiert.Zusätzlich zur Markteinführung der 60th Anniversary Kollektion wird TUMI seine Partnerschaft mit McLaren durch eine globale Content-Serie bei wichtigen Grand Prix Rennen verstärken, einschließlich mehrerer Community Engagement Taktiken, Influencer Talente und exklusiver Giveaway Preise.Informationen zu TUMISeit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reisen und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Durch die Verbindung von makelloser Funktionalität und INGENUITY haben wir uns verpflichtet, als lebenslanger Partner von Menschen, die sich bewegen und ihren Leidenschaften nachgehen, Reisen zu ermöglichen. Mehr über TUMI finden Sie auf TUMI.comTUMI und das TUMI Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc.© 2023 Tumi, Inc.Informationen zur McLaren Group:Vor Sixty Jahren gründete der New Zealand-born Rennfahrer, Ingenieur und Visionär Bruce McLaren in England den Rennstall, der bis heute zu den weltweit erfolgreichsten Namen im Motorsport zählt. McLaren gewann 20 Formel-1-Weltmeisterschaften, 183 Grands Prix der Formel 1, dreimal das Indianapolis 500 und das 24-Stunden-Rennen von Le Mans bei seinem ersten Versuch. In den 1960er Jahren enthüllte Bruce selbst den M6GT, den ersten McLaren-Supersportwagen, der seine Vision widerspiegelte, die besten Autos der Welt für die Rennstrecke und die Straße zu bauen.Die McLaren Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Luxusautomobile und des Elite-Motorsports, das sich auf seine Geschäftsbereiche Supersportwagen und Rennsport konzentriert. The Group, die 1963 von dem Rennfahrer, Ingenieur und Unternehmer Bruce McLaren gegründet wurde, besteht aus McLaren Automotive, das leichte Supersportwagen in Handarbeit herstellt, und einer Mehrheitsbeteiligung an McLaren Racing, das in der Formel-1-Weltmeisterschaft und in der INDYCAR in den USA antritt. Die Group hat ihren weltweiten Hauptsitz im kultigen McLaren Technology Centre in Woking, Surrey, England. 