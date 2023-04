DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

STROMSUBVENTIONEN - Der Chef des Vergleichsportals Verivox, Daniel Puschmann, plädiert für ein Ende der staatlichen Subventionen bei Strom und Gas: "Wir fordern, dass die Preisbremsen für Neukundentarife zum Sommer wegfallen, da die Beschaffungskosten weiter sinken. Ende 2023 sollten dann die Preisbremsen auch für Bestandstarife komplett auslaufen", sagte Puschmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es könne nicht sein, dass bei einem Stromtarif von 45 Cent noch fünf Cent vom Steuerzahler bezahlt werden, wenn es zugleich schon Tarife für 28 Cent gebe. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

REGIERUNGSBAUTEN - Die Bundesregierung plant allein in diesem Jahr 101 Regierungsbauten im Volumen von 4,8 Milliarden Euro. Dies geht aus einer Aufstellung des Bundesfinanzministeriums hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Allein das Bundesinnenministerium plant 45 Bauprojekte für sich und nachgeordnete Behörden, das Bundesfinanzministerium elf, das Verteidigungs- und Landwirtschaftsministerium jeweils neun. Rechnet man weitere Bauvorhaben wie den geplanten Anbau des Kanzleramts hinzu, liegen die Kosten noch deutlich höher. Dieses Vorhaben ist nicht in der Aufstellung aufgelistet, weil sich die Aufschlüsselung ausschließlich auf geplante Kosten im Haushaltsjahr 2023 bezieht (Handelsblatt)

KONJUNKTUR - Der Europadirektor des Internationalen Währungsfonds (IWF), Alfred Kammer, geht von neuen Wirtschaftsrisiken für den Kontinent aus. "Wir bleiben in einem herausfordernden Umfeld", sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Zwar seien die Energiepreise zuletzt gesunken, sie dürften aber mittelfristig nicht auf das Niveau vor dem Ukrainekrieg zurückkehren. Allein dieser Faktor reduziere das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Europa in absehbarer Zeit um rund eineinhalb Prozentpunkte, so Kammer. (Handelsblatt)

