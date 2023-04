Düsseldorf (ots) -Die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen lädt Medienvertreter:innen, Interessierte und Mitglieder herzlich zum Landesparteitag 23.1 am 22. und 23. April nach Bielefeld ein. Auf der Tagesordnung der zweitägigen Veranstaltung stehen die turnusgemäßen Wahlen des Landesvorstandes und Landesschiedsgerichts.Dazu Andrea Deckelmann, stellvertretende Vorsitzende der Piratenpartei NRW: "Der für zwei Jahre gewählte Landesvorstand wird nicht nur die Euopawahl im nächsten Jahr begleiten, sondern auch die für uns wichtige Kommunalwahl 2025 vorbereiten. Unsere kommunalen Mandatsträger setzen bereits wichtige Akzente in den Parlamenten. Digitalisierung, Mobilitätswende, Klimaschutz und eine offene, diverse und gerechte Gesellschaft: Wir wollen unsere Zukunft mitgestalten."Als Gastredner:innen werden Konstantin Macher von Digital Courage und Anne Herpertz, Bundesvorsitzende der Piratenpartei erwartet. Ebenfalls am Samstag findet im gleichen Gebäude ab 12 Uhr die Bundesmitgliederversammlung der Jungen Piraten [1] statt. Das Rahmenprogramm für dieTeilnehmer:innen beinhaltet außerdem eine Schnupperstunde in Selbstbehauptung und Verteidigung [2].Journalist:innen sind herzlich zum Landesparteitag eingeladen. Sie werden gebeten, sich vorab per E-Mail an presse@piratenpartei-nrw.de anzumelden. Eine Akkreditierung vor Ort ist auch möglich. Weitere Informationen zum Landesparteitag finden sich im Wiki [3]. Bitte beachten Sie, dass die Parteimitglieder vor Ort über die endgültige Tagesordnung entscheiden.Quellen:[1] Junge Piraten: https://jungepiraten.de/[2] Schnupperstunde: https://ots.de/EujBtQ[3] LPTNRW 23.1: https://wiki.piratenpartei.de/NRW:Landesparteitag_2023.1Pressekontakt:Bundespressestelle BundesgeschäftsstellePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.de Web:www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Alle Pressemitteilungen finden Sie online unter:www.piratenpartei.de/presse/mitteilungenOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5484750