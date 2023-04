EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

tonies erzielt im GJ 2022 ein Umsatzwachstum von 37% mit einer Profitabilität am oberen Ende der prognostizierten Spanne - GJ 2023: signifikantes Wachstum & positive bereinigte EBITDA-Marge erwartet



13.04.2023 / 07:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





tonies erzielt im Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzwachstum von 37% mit einer Profitabilität am oberen Ende der prognostizierten Spanne - signifikantes Wachstum und positive bereinigte EBITDA-Marge für 2023 erwartet Konzernumsatz steigt dank internationaler Expansion um +37% auf EUR 258 Mio. (GJ 2021: EUR 188 Mio.) und übertrifft Prognose für GJ 2022 von EUR 250 Mio.

US-Umsatz hat sich insbesondere dank der erfolgreichen Ausweitung des Einzelhandelsgeschäfts auf EUR 66 Mio. mehr als verdreifacht (GJ 2021: EUR 20 Mio.) und übertrifft die Prognose für das GJ 2022 von EUR 52 Mio.

Bereinigte EBITDA-Marge von -2,4% liegt trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds am oberen Ende der aktualisierten Prognosespanne für das GJ 2022 von -5% bis -2% (GJ 2021: -8,1%)

Prognose für das Geschäftsjahr 2023: Konzernumsatz von EUR 354 Mio., US-Umsatz von EUR 116 Mio. und eine positive bereinigte EBITDA-Marge

Starker Start ins Jahr mit einem Umsatzwachstum im ersten Quartal 2023, das im Rahmen der erwarteten Wachstumsrate für das Gesamtjahr von rund 37% liegt LUXEMBURG, 13. April 2023 // tonies SE ("tonies"), eine international führende digitale Audio-Plattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, hat seinen geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022, das am 31. Dezember 2022 endete, veröffentlicht. tonies übertraf seine Umsatzprognose für die Gruppe und die USA und verzeichnete eine bereinigte EBITDA-Marge am oberen Ende der aktualisierten Prognosespanne. Marcus Stahl, Mitgründer und Co-CEO, sagt: "Wieder einmal haben wir unsere Versprechen gehalten. Und das im Jahr 2022, einem Jahr, das von zahlreichen externen Herausforderungen geprägt war. Es macht mich besonders stolz, dass tonies nicht nur seine Umsatzprognose übertroffen, sondern auch das obere Ende der aktualisierten Profitabilitätsprognose erreicht hat. Dies zeigt die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells, selbst in schwierigen makroökonomischen Zeiten, dank der ausgezeichneten Arbeit und des Engagements unseres gesamten Teams und der anhaltend hohen Nachfrage nach unseren fantastischen Produkten. Wir werden auch im Jahr 2023 unsere internationale Expansion erfolgreich vorantreiben, einen Umsatz von EUR 354 Mio. erzielen und auf bereinigter EBITDA-Basis profitabel werden. Wir sind gestärkt in das Jahr gestartet und haben bereits ein sehr vielversprechendes erstes Quartal gesehen, mit einem Umsatzwachstum, das im Rahmen der erwarteten Wachstumsrate für das Gesamtjahr von rund 37% liegt." Patric Faßbender, Mitgründer und Co-CEO, fügt hinzu: "2022 war ein außergewöhnliches Jahr für uns, in dem wir einige wichtige Highlights feiern konnten, die uns helfen werden, unser Wachstum 2023 fortzusetzen. Insbesondere der erfolgreiche Start von "Schlummerbande", unserer ersten eigenen Lizenzmarke, war entscheidend für unsere Mission, uns stärker auf Eigenproduktionen und selbst entwickelte Lizenzen zu konzentrieren. Es ist toll zu sehen, dass die "Schlummerbande" Tonies bereits die höchste durchschnittliche wöchentliche Spielzeit in der DACH-Region zeigen. Darüber hinaus haben wir einige fantastische Partnerschaften geschlossen, wie z.B. eine gemeinsame Weihnachtskampagne mit Disney, eine Zusammenarbeit mit der führenden Achtsamkeits-App "Calm" zur Unterstützung der psychischen Gesundheit von Kindern und die Ausweitung von Kooperationen, indem wir unsere langjährige Partnerschaft mit Steiff und den Soft Cuddled Tonies in die USA gebracht haben." Der Konzernumsatz stieg im Gesamtjahr 2022 um +37,4% auf EUR 258,3 Mio. (GJ 2021: EUR 188,0 Mio.), mit einem deutlichen Umsatzwachstum im wichtigen vierten Quartal von +47,0% auf EUR 120,1 Mio. (Q4 2021: EUR 81,7 Mio.). Alle Regionen verzeichneten im Jahr 2022 ein positives Wachstum. Der US-Markt setzte seinen rasanten Wachstumskurs fort und erzielte einen Umsatzanstieg um mehr als das Dreifache im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 (+223,2%) auf EUR 65,6 Mio. Die Gesamtzahl der Verkaufsstellen (einschließlich saisonaler Listings) stieg deutlich an, angetrieben durch eine stärkere Präsenz im Einzelhandel bei wichtigen Einzelhandelspartnern wie Target und Best Buy. Ende 2022 waren Tonieboxen und Tonies in rund 4.200 Geschäften in den USA erhältlich, verglichen mit rund 2.000 Ende 2021. In der profitablen DACH-Region stieg der Umsatz um +4,6% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 158,3 Mio. Nach einer vorübergehenden Verlangsamung im dritten Quartal 2022 entwickelte sich der Umsatz im vierten Quartal mit einem Wachstum von rund +5% im Vergleich zum Vorjahr positiv. Zum Ende des Jahres 2022 verfügte tonies über rund 7.000 Verkaufsstellen im Einzelhandel (einschließlich saisonaler Listings) in DACH im Vergleich zu rund 6.300 am Ende des Vorjahres. tonies ist eine sehr etablierte Marke im DACH-Markt mit einer hohen und stabilen gestützten Markenbekanntheit von rund 77% innerhalb der Eltern-Zielgruppe. Mittlerweile ist tonies in jedem zweiten deutschen Haushalt mit Kindern in der Zielgruppe vertreten. Im Rest der Welt hat sich der Umsatz mit einer Wachstumsrate von +110,6 % gegenüber dem Vorjahr auf EUR 34,4 Mio. mehr als verdoppelt, was insbesondere auf ein sehr starkes Wachstum in Großbritannien zurückzuführen ist. tonies hat seine Präsenz in Europa über seinen europäischen Webshop, der in 16 verschiedene Länder in Europa liefert, weiter ausgebaut und mit einem erfolgreichen Start in Hongkong auch den ersten Schritt in den asiatisch-pazifischen Markt unternommen. Insgesamt stieg der regionale Umsatzanteil außerhalb der DACH-Region deutlich von 19% im Jahr 2021 auf 39% im Jahr 2022, was zeigt, dass tonies mit seiner internationalen Expansion voll auf Kurs ist. Bezogen auf die Produktkategorie stiegen die Umsätze mit Tonieboxen im Vergleich zum Vorjahr um +52,5% auf EUR 87,3 Mio. Fast die Hälfte der Tonieboxen wurde 2022 außerhalb der DACH-Region verkauft. Dies unterstreicht deutlich das internationale Umsatz- und Margenpotenzial, da in den ersten 4,5 Jahren durchschnittlich rund 20 Tonies-Figuren pro Toniebox verkauft werden. Der Umsatz mit Tonies-Figuren stieg im Jahresvergleich um 28,8% auf EUR 159,1 Mio., was sowohl auf lizenzierte Tonies von Drittanbietern wie Paw Patrol, Frozen und Peppa Pig als auch auf Tonies mit selbst produzierten Inhalten und eigenem Design wie "Spiel- und Bewegungslieder" und tonies' erste eigene Lizenzmarke "Schlummerbande" zurückzuführen ist. Im Jahr 2022 wurden weitere großartige Lizenzen in das Portfolio aufgenommen, darunter die globale Einführung von PJ Masks und Cocomelon für die USA und Großbritannien. Bei Accessories & Digital wuchs der Umsatz um +65,8% auf EUR 11,9 Mio., getrieben von Kopfhörern, Transportlösungen, Regalen und Ladegeräten. tonies baute zudem sein Angebot in der Audiothek deutlich aus. Mit der Audiothek bietet tonies eine digitale Plattform, die den Konsumenten mehr Inhalte aus ihren Lieblingsserien anbietet und gleichzeitig viele exklusive Inhalte bereitstellt. Im Jahr 2022 erhöhte tonies das Angebot an kostenpflichtigen Inhalten um fast 50% auf über 3.000 Titel. Das Angebot an kostenlosen Inhalten hat sich im Vergleich zu 2021 mit rund 600 Titeln mehr als verdoppelt. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich von -8,1% des Umsatzes im Jahr 2021 (EUR -15,2 Mio.) auf -2,4% des Umsatzes im Jahr 2022 (EUR -6,1 Mio.), trotz anhaltender Investitionen in das internationale Wachstum. Während die Bruttomarge mit 54,2% (GJ 2021: 54,1%) trotz höherer Preise für Rohstoffe und Inbound-Logistik weitgehend unverändert blieb, war der Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge auf einen verbesserten Deckungsbeitrag (d.h. Umsatz nach allen umsatzbezogenen Kosten) zurückzuführen, was die Fähigkeit von tonies unterstreicht, die Unit Economics weiter zu erhöhen. Die Deckungsbeitragsmarge stieg deutlich von 21,3% im Jahr 2021 auf 27,4 % im Jahr 2022, was auf niedrigere Lizenzkosten (einschließlich Einmaleffekte) und effizienteres Fulfillment zurückzuführen ist. Der freie Cashflow lag im Jahr 2022 bei EUR -87,9 Mio. (2021: EUR -35,4 Mio.). Dies war vor allem durch ein deutlich höheres Nettoumlaufvermögen infolge von Investitionen in Vorräte zur weiteren Unterstützung der anhaltenden Expansion in den US-Markt bedingt. Infolgedessen lag der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit bei EUR -74,4 Mio. (2021: EUR -26,4 Mio.). Darüber hinaus lag der Cashflow aus Investitionstätigkeit, einschließlich der Investitionen in Produktionswerkzeuge für Tonies-Figuren, eigene Content-Produktion und Software, im Einklang mit der tonies-Strategie bei EUR -13,6 Mio. und damit höher als im Vorjahr (2021: EUR -8,9 Mio.). Prognose für das Gesamtjahr 2023 tonies Prognose basiert auf der Annahme, dass es im Jahr 2023 zu keiner weiteren wesentlichen Verschlechterung des Konsumklimas kommt und dass Covid-19 nicht zu weitreichenden Produktionsstilllegungen in Industrie und Handel führt. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren erwarten wir, dass tonies im Jahr 2023 einen Gruppenumsatz von EUR 354 Mio. erwirtschaften wird, was einem Wachstum von rund 37% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser erhebliche weitere Anstieg wird in erster Linie auf die fortgesetzte internationale Expansion zurückzuführen sein. Dies gilt insbesondere für die weitere Ausweitung des Geschäfts von tonies in den USA, wo der Umsatz voraussichtlich von EUR 66 Mio. im Jahr 2022 auf EUR 116 Mio. im Jahr 2023 steigen wird, basierend auf dem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von USD 1,08. Dies bedeutet, dass die USA den größten Teil des erwarteten Umsatzwachstums der Gruppe ausmachen werden. Neben dem weiteren Ausbau der bereits sehr starken Präsenz auf dem profitablen DACH-Markt werden wir auch weiterhin deutlich in unser Wachstum investieren, insbesondere in den USA, aber auch in anderen aktiven Märkten wie Großbritannien und Frankreich. Zugleich werden wir unseren europäischen Webshop auf weitere Länder ausweiten. Wir gehen davon aus, dass die bereinigte EBITDA-Marge weiter ansteigen und im Jahr 2023 positiv werden wird, da sich unser Deckungsbeitrag aufgrund einer höheren Bruttomarge und einem operativen Hebeleffekt auf unsere Kostenbasis weiter verbessern wird. tonies SE wird heute, Donnerstag, den 13. April um 11 Uhr MEZ eine Präsentation zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2022 abhalten. Alle Details finden Sie unter https://ir.tonies.com/de/finanzkalender/ Alle Veröffentlichungsdokumente sind auf der Investor-Relations-Website von tonies unter https://ir.tonies.com/de/veroffentlichungen/ Zahlen auf einen Blick Umsatzerlöse in EUR Mio. 2022 2021 Change Umsatz 258,3 188,0 37,4 % Nach Region DACH 158,3 151,3 4,6 % USA 65,6 20,3 223,2 % Rest der Welt 34,4 16,3 110,6 % Nach Produktkategorie Tonieboxen 87,3 57,2 52,5 % Tonies 159,1 123,6 28,8 % Accessories & Digital 11,9 7,2 65,8 %

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung 2022 2021 Änder. EUR Mio.

in % vom Umsatz

EUR Mio.

in % vom Umsatz

EUR Mio.

Umsatz 258,3 100% 188,0 100% 70,3 Materialeinsatz - 118,3 - 45,8 % - 86,2 - 45,9% - 32,1 Bruttogewinn 140,0 54,2% 101,8 54,1% 38,2 Lizenzaufwendungen - 31,7 - 12,3% - 35,2 - 18,7% 3,6 Bruttogewinn nach Lizenzaufwendungen 108,3 41,9 % 66,5 35,4% 41,8 Fulfillmentkosten -37,4 - 14,5% -26,5 - 14,1% - 10,9 Deckungsbeitrag 70,9 27,4% 40,0 21,3% 30,9 Marketing - 25,0 - 9,7% - 18,3 - 9,8% - 6,6 SG&A - 57,7 - 22,3% - 40,6 - 21,6% - 17,1 davon Personal - 32,9 - 12,7% - 25,1 - 13,3% - 7,9 davon OPEX - 24,8 - 9,6% - 15,5 - 8,2% - 9,3 Sonstiges Ergebnis 5,7 2,2% 3,7 2,0% 2,0 Bereinigtes EBITDA - 6,1 - 2,4% - 15,2 - 8,1% 9,1

Über tonies tonies entwickelt und vertreibt tonies®, das innovative und preisgekrönte Audiosystem für Kinder im Alter ab drei Jahren. Bestehend aus dem Abspielgerät Toniebox und den dazu passenden Hörfiguren - Tonies genannt - macht das System Audioinhalte anfassbar und ermöglicht eine völlig neue Art von Hörerlebnis: das "Hörspielen". Gestartet 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist tonies® mittlerweile auf drei Kontinenten verfügbar und bietet ein Portfolio aus über 700 Tonies. tonies beschäftigt über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist über die tonies SE seit dem Jahr 2021 in Frankfurt an der Börse gelistet. Investor Relations Kontakt Manuel Bösing Head of Investor Relations Phone: +4915157846012 Mail: ir@tonies.com Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an der Verwendung von Worten wie "erwartet", "kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt voraus", "sieht vor" oder "antizipiert" oder anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf erwartete Entwicklungen und andere Faktoren, die die tonies SE betreffen. Sie stellen weder historische oder aktuelle Fakten dar, noch sind sie Garantien für zukünftige Leistungen. Haftungsausschluss Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der in diesem Dokument beschriebenen Pläne und Ereignisse nachteilig beeinflussen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Die tonies SE lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen der in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der tonies SE oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, widerzuspiegeln. Weder die tonies SE noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen.



13.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com