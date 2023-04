Ein eigentlich elementarer Pflichtbaustein, der dennoch bisher in vielen Asset Allocations fehlt "Investiere nicht in eine Branche, die Du nicht für notwendig hältst", ist wohl eine der goldenen Regeln der Kapitalanlage. Diese Frage stellt sich beim nachfolgenden Thema definitiv nicht: Die Notwendigkeit von Investitionen in die globale Infrastruktur ist offensichtlich. Infrastruktur umfasst alles, womit wir ...

