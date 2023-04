SR2000 von VeriSilicon kann Übertragungsbandbreite erheblich reduzieren und gleichzeitig Bildqualität und Display-Auflösung am Netzwerkrand verbessern

VeriSilicon (688521.SH) meldete heute den Marktauftritt des superauflösenden IP SR2000. Das SR2000 kann die Auflösung und Qualität von Videoquellen mit niedriger Auflösung erhöhen, so dass Video-Streams mit niedriger Auflösung am Netzwerkrand mit hoher Auflösung und Bildqualität dargestellt werden können, während gleichzeitig die Netzwerkbandbreite gesenkt wird. Das neue IP eignet sich für eine breite Vielfalt von Anwendungen, darunter Verbraucherelektronik, Rechenzentren, Überwachung und das Gesundheitswesen.

Das SR2000 von VeriSilicon wurde für hochwertige Superauflösung mit einer geringen Siliziumfläche und niedrigem Stromverbrauch konzipiert. Es unterstützt Video-Output mit Superauflösung von 4K und 8K und bietet scharfe und nahtlose Einzelheiten. Darüber hinaus kann das SR2000 Detailverbesserungen vornehmen und die Farbe und Sättigung erhalten. Außerdem bietet es kontrollierbare Verbesserung für großartige Ergebnisse, insbesondere mit KI-Kontrolle.

Mit der Integration des jüngsten SR2000 IP schwingt sich die Pixelverarbeitungslösung von VeriSilicon in neue Höhen beim Cloud- und Edge-Computing. Wird das SR2000 beispielsweise nahtlos in den robusten DC9000 Display-Prozessor von VeriSilicon eingebettet, dann kann eine verbesserte Display-Lösung erreicht werden, die in der Lage ist, ein hochauflösendes 4K-/8K-HDR-Display bereitzustellen, das ein besseres Nutzererlebnis mit echter hoher Auflösung und hochwertigen Inhalten ermöglicht. Wenn das SR2000 mit dem Image Signal Processor (ISP) IP und der Video Processor Unit (VPU) von VeriSilicon integriert wird, kann es auch die Bildqualität in der Bildsignalverarbeitung und Videocodierung verbessern, was die Klarheit beim Heranzoomen steigert.

"Cloud-Computing nimmt in rasantem Tempo zu, insbesondere bei Telekonferenzen, Cloud-Gaming und virtuellen Cloud-Desktop-Anwendungen. Durch die Kombination von Cloud-Computing und Edge-Display entsteht eine Komplettlösung. Wenn die superauflösende Technologie auf intelligente Displays gebracht wird, erhält man eine beispiellose Bildqualität am Edge-Display, und die notwendige Bandbreite zwischen Cloud und Display wird reduziert", erklärte Wei-Jin Dai, Executive VP und GM der IP Division bei VeriSilicon. "VeriSilicon bietet eine breite Palette von Glas-zu-Glas (vom Kameraeingang bis zum Display-Ausgang), ein IP-Portfolio für intelligente Pixelverarbeitung. Mit der Aufnahme des neuen SR2000 IP mit siliziumbewährter Superauflösungstechnologie erweitern wir erneut unser Angebot an intelligenten Pixellösungen."

Über VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Im Rahmen des einzigartigen Geschäftsmodells "Silicon Platform as a Service" (SiPaaS) kann VeriSilicon auf der Grundlage des umfassenden IP-Portfolios in kurzer Zeit Siliziumprodukte von der Definition bis zum Testen und Verpacken erstellen und bietet leistungsstarke und kosteneffiziente alternative Halbleiterprodukte für Fabless, IDM, Systemanbieter (OEM/ODM), große Internetunternehmen und Cloud-Service-Anbieter usw. Das Geschäft von VeriSilicon umfasst Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, Computer und Peripheriegeräte, Industrie, Datenverarbeitung, Internet der Dinge (IoT) und andere Anwendungen.

VeriSilicon bietet eine Vielzahl kundenspezifischer Siliziumlösungen, darunter High-Definition-Video, High-Definition-Audio und Sprache, Infotainment in Fahrzeugen, Videoüberwachung, IoT-Konnektivität, Smart Wearables, High-End-Anwendungsprozessoren, Beschleunigung der Videotranskodierung und intelligente Pixelverarbeitung usw. Darüber hinaus verfügt VeriSilicon über sechs Kategorien hauseigener Prozessor-IPs, nämlich GPU-IP, NPU-IP, VPU-IP, DSP-IP, ISP-IP und Display Processor IP, sowie über mehr als 1.500 analoge und Mixed-Signal-IPs und RF-IPs.

VeriSilicon wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im chinesischen Schanghai. Das Unternehmen betreibt 7 Design-, Forschungs- und Entwicklungszentren in China und in den USA und verfügt über 11 Vertriebs- und Kundendienstniederlassungen weltweit. VeriSilicon beschäftigt derzeit mehr als 1.300 Mitarbeiter.

Weitere Informationen über VeriSilicon erhalten Sie unter: www.verisilicon.com

