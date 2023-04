Carnival PLC - Carnival Corporation Purchase of Shares

Carnival Corporation Purchase of Shares

In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) previously announced stock swap program, Carnival Corporation & plc announces that on 12 April 2023, Carnival Corporation purchased 195,125 Carnival plc ordinary shares at a volume weighted average price paid of £7.08 per share. The highest price paid was £7.35 per share and the lowest price paid was £6.95 per share.

The shares will be held by Carnival Corporation in accordance with the terms of the articles of association of Carnival plc and will not carry voting rights for so long as they are held by Carnival Corporation or its subsidiaries. None of the purchased shares will be cancelled or held as treasury shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, a schedule containing detailed information about the individual purchases is set forth below.

Max 7.35 734.600 Min 6.95 694.600 195,125 7.0774 707.7370 Issuer name ISIN Intermediary name Intermediary Code Transaction Date Transaction Time Time Zone Volume Price Currency Platform

Code Transaction reference

number Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 8:34:02 BST 23 7.128 GBP XLON 03032567924TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 8:34:02 BST 213 7.128 GBP XLON 03032567922TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 8:34:02 BST 250 7.128 GBP XLON 03032567925TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 8:34:02 BST 1,015 7.128 GBP XLON 03032567923TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 8:34:36 BST 589 7.12 GBP XLON 03032571631TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 8:37:33 BST 278 7.114 GBP XLON 03032589424TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 8:37:33 BST 404 7.114 GBP XLON 03032589423TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 8:39:41 BST 370 7.116 GBP XLON 03032600972TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 8:55:43 BST 121 7.178 GBP XLON 03032682302TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 8:55:43 BST 391 7.178 GBP XLON 03032682301TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:01:13 BST 46 7.176 GBP XLON 03032707288TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:02:54 BST 303 7.198 GBP XLON 03032714926TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:02:54 BST 633 7.198 GBP XLON 03032714925TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:06:20 BST 4 7.214 GBP XLON 03032730691TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:06:20 BST 38 7.214 GBP XLON 03032730686TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:06:20 BST 99 7.214 GBP XLON 03032730693TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:06:20 BST 317 7.214 GBP XLON 03032730705TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:06:20 BST 810 7.214 GBP XLON 03032730699TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:06:27 BST 145 7.208 GBP XLON 03032731223TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:06:27 BST 282 7.208 GBP XLON 03032731224TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:06:45 BST 270 7.204 GBP XLON 03032732542TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:06:45 BST 292 7.204 GBP XLON 03032732543TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:07:25 BST 114 7.218 GBP XLON 03032735053TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:10:28 BST 67 7.212 GBP XLON 03032746481TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:10:28 BST 347 7.212 GBP XLON 03032746483TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:10:28 BST 1,911 7.222 GBP XLON 03032746480TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:11:22 BST 665 7.222 GBP XLON 03032749765TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:19:14 BST 33 7.216 GBP XLON 03032785595TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:19:14 BST 276 7.216 GBP XLON 03032785599TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:19:14 BST 449 7.216 GBP XLON 03032785594TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:21:54 BST 241 7.206 GBP XLON 03032798169TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:21:54 BST 264 7.208 GBP XLON 03032798168TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:24:02 BST 737 7.21 GBP XLON 03032807781TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:26:12 BST 435 7.208 GBP XLON 03032816160TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:26:41 BST 355 7.206 GBP XLON 03032818025TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:33:00 BST 456 7.206 GBP XLON 03032842374TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:33:05 BST 15 7.204 GBP XLON 03032842719TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:33:05 BST 35 7.204 GBP XLON 03032842718TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:33:05 BST 107 7.204 GBP XLON 03032842717TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:34:19 BST 97 7.208 GBP XLON 03032847267TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:34:26 BST 62 7.208 GBP XLON 03032847708TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:34:26 BST 64 7.208 GBP XLON 03032847710TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:34:26 BST 96 7.208 GBP XLON 03032847713TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:34:26 BST 102 7.208 GBP XLON 03032847700TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:34:31 BST 101 7.21 GBP XLON 03032848032TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:34:34 BST 101 7.21 GBP XLON 03032848246TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:34:40 BST 165 7.2 GBP XLON 03032848597TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 9:34:40 BST 644 7.2 GBP XLON 03032848596TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 10:05:19 BST 279 7.222 GBP XLON 03032970576TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 10:33:03 BST 250 7 GBP XLON 03033060492TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 10:45:13 BST 87 7 GBP XLON 03033098484TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 10:45:13 BST 404 7.21 GBP XLON 03033098491TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 10:45:16 BST 48 7.206 GBP XLON 03033098635TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 10:45:16 BST 244 7.206 GBP XLON 03033098636TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 11:26:07 BST 29 7.226 GBP XLON 03033217502TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 11:26:07 BST 54 7.226 GBP XLON 03033217503TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 11:50:54 BST 192 7.23 GBP XLON 03033281351TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 11:50:54 BST 196 7.23 GBP XLON 03033281350TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 11:50:54 BST 600 7.23 GBP XLON 03033281349TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 11:59:21 BST 125 7.232 GBP XLON 03033303818TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 11:59:21 BST 799 7.232 GBP XLON 03033303817TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 11:59:23 BST 252 7.228 GBP XLON 03033303889TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:12:20 BST 56 7.256 GBP XLON 03033334691TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:12:20 BST 76 7.256 GBP XLON 03033334690TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:17:36 BST 85 7.252 GBP XLON 03033348883TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:17:36 BST 275 7.254 GBP XLON 03033348879TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:17:36 BST 307 7.254 GBP XLON 03033348881TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:17:36 BST 346 7.252 GBP XLON 03033348880TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:17:36 BST 381 7.252 GBP XLON 03033348882TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:21:16 BST 450 7.248 GBP XLON 03033359616TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:30:07 BST 250 7.244 GBP XLON 03033386269TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:33:49 BST 100 7.224 GBP XLON 03033397087TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:33:49 BST 232 7.224 GBP XLON 03033397088TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:44:37 BST 430 7.23 GBP XLON 03033426971TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:47:49 BST 83 7.228 GBP XLON 03033435494TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:47:49 BST 256 7.228 GBP XLON 03033435493TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 12:47:49 BST 272 7.224 GBP XLON 03033435497TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:06:29 BST 96 7.224 GBP XLON 03033485904TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:07:00 BST 90 7.224 GBP XLON 03033487364TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:07:00 BST 194 7.224 GBP XLON 03033487373TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:08:02 BST 117 7.228 GBP XLON 03033491004TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:08:02 BST 313 7.228 GBP XLON 03033491005TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:08:05 BST 146 7.232 GBP XLON 03033491174TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:08:05 BST 160 7.232 GBP XLON 03033491173TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:13:38 BST 232 7.228 GBP XLON 03033507730TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:13:38 BST 237 7.228 GBP XLON 03033507729TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:14:05 BST 219 7.222 GBP XLON 03033509332TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:14:05 BST 242 7.222 GBP XLON 03033509327TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:17:01 BST 252 7.224 GBP XLON 03033518185TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:19:35 BST 81 7.224 GBP XLON 03033524327TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:19:35 BST 151 7.224 GBP XLON 03033524326TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:29:14 BST 320 7.226 GBP XLON 03033553572TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:29:26 BST 102 7.226 GBP XLON 03033554239TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:29:43 BST 83 7.216 GBP XLON 03033555098TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:29:43 BST 250 7.216 GBP XLON 03033555097TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:31:34 BST 347 7.262 GBP XLON 03033574086TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:33:46 BST 2,254 7.31 GBP XLON 03033592599TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:33:54 BST 193 7.298 GBP XLON 03033593605TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:33:54 BST 1,354 7.298 GBP XLON 03033593604TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:35:25 BST 75 7.324 GBP XLON 03033602271TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:35:25 BST 95 7.324 GBP XLON 03033602269TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:35:25 BST 177 7.324 GBP XLON 03033602272TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:37:38 BST 29 7.342 GBP XLON 03033612364TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:37:38 BST 86 7.346 GBP XLON 03033612363TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:37:38 BST 133 7.346 GBP XLON 03033612365TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:38:40 BST 9 7.342 GBP XLON 03033617437TRLO1

Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:38:40 BST 104 7.342 GBP XLON 03033617447TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:38:51 BST 812 7.33 GBP XLON 03033618256TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:38:59 BST 795 7.32 GBP XLON 03033618804TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:39:03 BST 679 7.326 GBP XLON 03033619228TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:39:09 BST 600 7.322 GBP XLON 03033619485TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:39:10 BST 79 7.322 GBP XLON 03033619581TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:39:10 BST 507 7.32 GBP XLON 03033619587TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:39:44 BST 104 7.322 GBP XLON 03033622922TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:39:44 BST 550 7.324 GBP XLON 03033622923TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:45:40 BST 722 7.324 GBP XLON 03033650381TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:46:32 BST 456 7.314 GBP XLON 03033655423TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:53:41 BST 98 7 GBP XLON 03033685274TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:53:42 BST 98 7 GBP XLON 03033685275TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 13:59:49 BST 365 7.328 GBP XLON 03033710039TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:00:56 BST 257 7.318 GBP XLON 03033715442TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:05:15 BST 394 7.312 GBP XLON 03033730449TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:15:33 BST 121 7.32 GBP XLON 03033762864TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:15:33 BST 162 7.32 GBP XLON 03033762865TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:16:25 BST 238 7.316 GBP XLON 03033765932TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:16:25 BST 526 7.318 GBP XLON 03033765931TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:17:48 BST 257 7.314 GBP XLON 03033770649TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:23:22 BST 340 7.308 GBP XLON 03033789214TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:27:03 BST 255 7 GBP XLON 03033801212TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:30:00 BST 360 7 GBP XLON 03033809665TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:30:00 BST 900 7.302 GBP XLON 03033809664TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:30:00 BST 944 7.302 GBP XLON 03033809663TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:30:12 BST 335 7.294 GBP XLON 03033811246TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:30:12 BST 959 7.292 GBP XLON 03033811244TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:31:46 BST 57 7.302 GBP XLON 03033819033TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:31:46 BST 100 7.302 GBP XLON 03033819031TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:31:46 BST 183 7.302 GBP XLON 03033819030TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:32:08 BST 159 7.322 GBP XLON 03033820768TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:32:08 BST 640 7.322 GBP XLON 03033820769TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:32:26 BST 39 7.312 GBP XLON 03033821945TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:32:26 BST 242 7.314 GBP XLON 03033821935TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:32:26 BST 373 7.314 GBP XLON 03033821950TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:32:26 BST 682 7.312 GBP XLON 03033821939TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:33:15 BST 241 7.304 GBP XLON 03033825667TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:33:15 BST 303 7.306 GBP XLON 03033825653TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:33:49 BST 534 7.304 GBP XLON 03033827918TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:34:07 BST 247 7.294 GBP XLON 03033829593TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:34:07 BST 377 7.294 GBP XLON 03033829594TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:34:13 BST 64 7.276 GBP XLON 03033830067TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:34:13 BST 215 7.276 GBP XLON 03033830068TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:34:17 BST 257 7.274 GBP XLON 03033830472TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:34:39 BST 497 7.282 GBP XLON 03033832362TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:35:06 BST 65 7.292 GBP XLON 03033835276TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:35:06 BST 245 7.292 GBP XLON 03033835275TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:35:06 BST 305 7.29 GBP XLON 03033835277TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:35:39 BST 100 7.3 GBP XLON 03033838267TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:35:39 BST 454 7.3 GBP XLON 03033838268TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:35:46 BST 588 7.296 GBP XLON 03033838734TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:35:49 BST 243 7.29 GBP XLON 03033838970TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:35:52 BST 80 7.288 GBP XLON 03033839173TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:35:52 BST 246 7.288 GBP XLON 03033839172TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:35:52 BST 556 7.286 GBP XLON 03033839174TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:36:36 BST 65 7.328 GBP XLON 03033842096TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:36:36 BST 540 7.328 GBP XLON 03033842097TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:37:10 BST 248 7.338 GBP XLON 03033844322TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:37:41 BST 256 7.316 GBP XLON 03033846470TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:38:37 BST 332 7.316 GBP XLON 03033850286TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:38:37 BST 346 7.316 GBP XLON 03033850287TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:38:42 BST 306 7.306 GBP XLON 03033850775TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:39:50 BST 111 7.272 GBP XLON 03033855817TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:40:32 BST 103 7.296 GBP XLON 03033858994TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:40:32 BST 244 7.296 GBP XLON 03033858993TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:40:32 BST 301 7.294 GBP XLON 03033858996TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:40:39 BST 1 7.292 GBP XLON 03033859341TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:40:39 BST 244 7.292 GBP XLON 03033859340TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:40:53 BST 314 7.286 GBP XLON 03033860567TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:43:52 BST 804 7.238 GBP XLON 03033875204TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:43:54 BST 450 7.234 GBP XLON 03033875457TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:44:00 BST 69 7.228 GBP XLON 03033875931TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:44:00 BST 337 7.228 GBP XLON 03033875934TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:44:00 BST 909 7.228 GBP XLON 03033875933TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:44:26 BST 91 7.22 GBP XLON 03033878473TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:44:26 BST 367 7.22 GBP XLON 03033878474TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:44:40 BST 404 7.224 GBP XLON 03033879399TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:44:44 BST 118 7.222 GBP XLON 03033879642TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:44:44 BST 152 7.222 GBP XLON 03033879641TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:46:27 BST 113 7.222 GBP XLON 03033888848TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:46:27 BST 219 7.222 GBP XLON 03033888847TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:47:40 BST 96 7.184 GBP XLON 03033895693TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:47:40 BST 185 7.184 GBP XLON 03033895694TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:49:18 BST 250 7.162 GBP XLON 03033904107TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:49:42 BST 445 7.176 GBP XLON 03033906199TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:02 BST 164 7.162 GBP XLON 03033907822TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:02 BST 377 7.162 GBP XLON 03033907821TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:03 BST 351 7.16 GBP XLON 03033907823TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:08 BST 31 7.166 GBP XLON 03033908433TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:08 BST 31 7.166 GBP XLON 03033908435TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:08 BST 31 7.166 GBP XLON 03033908437TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:08 BST 55 7.166 GBP XLON 03033908430TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:08 BST 55 7.166 GBP XLON 03033908432TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:08 BST 55 7.166 GBP XLON 03033908434TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:08 BST 55 7.166 GBP XLON 03033908436TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:31 BST 1,317 7.168 GBP XLON 03033910250TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:47 BST 90 7.158 GBP XLON 03033911258TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:47 BST 100 7.158 GBP XLON 03033911259TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:47 BST 110 7.158 GBP XLON 03033911261TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:47 BST 150 7.158 GBP XLON 03033911262TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:47 BST 528 7.164 GBP XLON 03033911260TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:49 BST 58 7.158 GBP XLON 03033911414TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:51 BST 99 7.156 GBP XLON 03033911676TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:51 BST 146 7.156 GBP XLON 03033911678TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:50:51 BST 222 7.156 GBP XLON 03033911677TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:51:21 BST 250 7.156 GBP XLON 03033914749TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:51:21 BST 412 7.156 GBP XLON 03033914750TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:51:21 BST 900 7.156 GBP XLON 03033914748TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:51:31 BST 111 7.148 GBP XLON 03033915692TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:51:31 BST 222 7.148 GBP XLON 03033915691TRLO1

Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:51:44 BST 173 7.148 GBP XLON 03033916742TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:51:44 BST 240 7.146 GBP XLON 03033916741TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:51:56 BST 292 7.148 GBP XLON 03033917933TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:51:56 BST 299 7.148 GBP XLON 03033917931TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:51:56 BST 352 7.14 GBP XLON 03033917932TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:51:56 BST 425 7.142 GBP XLON 03033917930TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:51:56 BST 1,240 7.148 GBP XLON 03033917934TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:52:31 BST 335 7.132 GBP XLON 03033921192TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:52:31 BST 434 7.13 GBP XLON 03033921197TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:52:32 BST 52 7.13 GBP XLON 03033921230TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:52:33 BST 246 7.128 GBP XLON 03033921364TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:52:33 BST 263 7.126 GBP XLON 03033921365TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:55:28 BST 285 7.118 GBP XLON 03033940648TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:55:28 BST 337 7.122 GBP XLON 03033940647TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:56:42 BST 507 7.122 GBP XLON 03033947527TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:56:51 BST 243 7.118 GBP XLON 03033948386TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:56:51 BST 315 7.114 GBP XLON 03033948387TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:57:23 BST 247 7 GBP XLON 03033951189TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:57:28 BST 28 7 GBP XLON 03033951932TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:57:28 BST 138 7.102 GBP XLON 03033951934TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:57:28 BST 219 7.102 GBP XLON 03033951933TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:57:49 BST 677 7.08 GBP XLON 03033954124TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:57:51 BST 243 7.08 GBP XLON 03033954344TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:57:51 BST 302 7.08 GBP XLON 03033954352TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:57:51 BST 1,711 7.08 GBP XLON 03033954349TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:57:51 BST 2,664 7.08 GBP XLON 03033954343TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:57:54 BST 588 7.08 GBP XLON 03033954645TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:58:03 BST 563 7.072 GBP XLON 03033955696TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:58:25 BST 295 7.08 GBP XLON 03033957655TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:58:25 BST 879 7.08 GBP XLON 03033957654TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:58:25 BST 2,629 7.08 GBP XLON 03033957653TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:58:28 BST 238 7.08 GBP XLON 03033957975TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:58:28 BST 714 7.08 GBP XLON 03033957971TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:58:35 BST 450 7.08 GBP XLON 03033958637TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:58:35 BST 2,051 7.08 GBP XLON 03033958636TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:58:53 BST 316 7.074 GBP XLON 03033959933TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:58:53 BST 319 7.072 GBP XLON 03033959926TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:58:53 BST 338 7.074 GBP XLON 03033959918TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:59:04 BST 255 7.07 GBP XLON 03033961020TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:59:04 BST 462 7.068 GBP XLON 03033961021TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 14:59:53 BST 648 7.06 GBP XLON 03033964753TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:00:07 BST 249 7.056 GBP XLON 03033966987TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:00:07 BST 363 7.054 GBP XLON 03033966988TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:00:08 BST 74 7.052 GBP XLON 03033967128TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:00:08 BST 165 7.052 GBP XLON 03033967127TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:00:08 BST 165 7.052 GBP XLON 03033967129TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:00:18 BST 266 7.044 GBP XLON 03033968305TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:00:40 BST 28 7.044 GBP XLON 03033971836TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:00:40 BST 84 7.044 GBP XLON 03033971828TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:00:40 BST 154 7.044 GBP XLON 03033971832TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:01:05 BST 4 7.036 GBP XLON 03033974610TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:01:05 BST 227 7.032 GBP XLON 03033974621TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:01:05 BST 246 7.036 GBP XLON 03033974605TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:01:05 BST 251 7.038 GBP XLON 03033974614TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:02:09 BST 971 7.048 GBP XLON 03033979702TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:04:26 BST 169 7.052 GBP XLON 03033990319TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:04:26 BST 311 7.05 GBP XLON 03033990322TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:04:26 BST 429 7.05 GBP XLON 03033990320TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:04:26 BST 439 7.048 GBP XLON 03033990321TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:04:26 BST 738 7.052 GBP XLON 03033990318TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:04:28 BST 242 7.04 GBP XLON 03033990517TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:04:30 BST 64 7.038 GBP XLON 03033990649TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:04:30 BST 103 7.038 GBP XLON 03033990648TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:04:37 BST 344 7.034 GBP XLON 03033991160TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:04:50 BST 322 7.032 GBP XLON 03033992030TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:05:06 BST 270 7.044 GBP XLON 03033993135TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:05:23 BST 262 7.028 GBP XLON 03033995026TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:08:09 BST 1,354 7.026 GBP XLON 03034008184TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:08:20 BST 111 7.026 GBP XLON 03034009087TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:08:20 BST 121 7.026 GBP XLON 03034009086TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:08:20 BST 121 7.026 GBP XLON 03034009090TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:08:20 BST 583 7.026 GBP XLON 03034009088TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:08:20 BST 811 7.018 GBP XLON 03034009091TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:09:10 BST 148 7.052 GBP XLON 03034012374TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:09:17 BST 1,339 7.042 GBP XLON 03034012868TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:10:11 BST 29 7.05 GBP XLON 03034016591TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:10:11 BST 145 7.05 GBP XLON 03034016592TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:11:23 BST 975 7.044 GBP XLON 03034021883TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:15:53 BST 24 7.046 GBP XLON 03034051570TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:15:53 BST 300 7.046 GBP XLON 03034051571TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:15:53 BST 370 7.05 GBP XLON 03034051569TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:16:34 BST 52 7.036 GBP XLON 03034055539TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:16:34 BST 192 7.036 GBP XLON 03034055538TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:17:39 BST 75 7.018 GBP XLON 03034061414TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:17:39 BST 168 7.018 GBP XLON 03034061413TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:18:47 BST 275 7.006 GBP XLON 03034069412TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:18:50 BST 143 7.006 GBP XLON 03034069659TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:19:48 BST 279 7.002 GBP XLON 03034076287TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:20:44 BST 74 6.996 GBP XLON 03034081134TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:20:44 BST 111 6.996 GBP XLON 03034081132TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:20:44 BST 223 6.996 GBP XLON 03034081133TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:24:03 BST 116 7.042 GBP XLON 03034098118TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:25:00 BST 1,747 7.024 GBP XLON 03034104504TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:25:04 BST 317 7.012 GBP XLON 03034105299TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:25:22 BST 66 7.01 GBP XLON 03034107153TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:25:22 BST 107 7.01 GBP XLON 03034107152TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:25:22 BST 151 7.01 GBP XLON 03034107155TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:29:18 BST 497 7.032 GBP XLON 03034130799TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:30:28 BST 81 7.03 GBP XLON 03034137328TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:30:28 BST 107 7.028 GBP XLON 03034137329TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:30:28 BST 178 7.028 GBP XLON 03034137332TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:30:28 BST 309 7.03 GBP XLON 03034137327TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:30:38 BST 34 7.024 GBP XLON 03034139096TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:30:38 BST 95 7.022 GBP XLON 03034139098TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:30:38 BST 199 7.024 GBP XLON 03034139097TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:30:38 BST 712 7.022 GBP XLON 03034139099TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:32:47 BST 235 7.032 GBP XLON 03034153256TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:33:03 BST 102 7.038 GBP XLON 03034155891TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:35:00 BST 233 7.016 GBP XLON 03034169374TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:35:00 BST 1,287 7.016 GBP XLON 03034169375TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/12/2023 15:35:17 BST 715 7.018 GBP XLON 03034171855TRLO1