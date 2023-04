Jeder braucht sie, doch fast keiner hat sie! Batteriemetalle sind für die Energiewende unerlässlich! Hohe Nachfrage und geringes Angebot sind tolle Voraussetzungen für steigende Kurse! Positionieren Sie sich jetzt!

Batteriemetalle begehrt wie nie!

Batteriemetalle sind begehrt wie nie! - Die hohe Nachfrage kann schon jetzt nicht mehr befriedigt werden!

Die E-Auto-Branche ist mittlerweile etabliert, was beinahe täglich neu eröffnende Fertigungsstätten sowie Zulieferbetriebe in Form von kleineren Anlagen bis hin zu den so genannten "Gigafactories" eindrucksvoll beweisen. Mindestens ebenso beeindruckend entwickelten sich die weltweiten Stückzahlen an neu zugelassenen, elektrisch angetriebenen Fahrzeugen (Autos), die sich von 2012 bis 2022 fast verhundertfachten. Wurden 2012 lediglich rund 125.000 reine Elektrofahrzeuge sowie Hybride weltweit zugelassen, so waren es 2022 beinahe 11 Millionen Einheiten. Bis ins Jahr 2025 werden sich die E-Auto-Zulassungen nochmals verdoppeln, auf mindestens 23 Millionen Einheiten pro Jahr, wie Branchenkenner vorrechnen. Parallel dazu steigen die Kapazitäten der benötigten Akkus immer weiter und schneller, von rund 46 KWh in 2022 auf etwa 54 KWh in 2025.

Die große Frage, die sich dabei stellt, lautet: Kann die Elektro(auto)revolution in diesem Tempo weitergehen? Denn schon jetzt herrscht bei mehreren, für die Akkus benötigten Metallen, ein Angebotsdefizit vor. Wie etwa bei Lithium, wo 2021 436.000 metrische Tonnen gefördert wurden, die Nachfrage aber bei 465.000 Tonnen lag. Ähnlich sieht es auch bei anderen wichtigen Batteriemetallen wie Nickel und Kobalt, aber auch bei Kupfer und Zinn aus, die beide zwar nicht oder nur in geringem Maße Einzug in Akkus finden, dafür aber für die Verbindung des Akkus mit vielen einzelnen elektronischen Komponenten in Fahrzeugen und anderen Speichermedien liefern.

Die Preise für diese Metalle sind daher bereits eklatant in die Höhe geschossen. Allen voran Lithium erfuhr in den vergangenen Monaten einen immensen Preisschub. Lithium und Nickel sind daher aktuell auch die beiden Metalle, bei denen die Bergbauindustrie weit davon entfernt ist, die kommenden Nachfragemengen stemmen zu können. Dies wurde umso deutlicher, als Tesla-Chef Elon Musk 2020 entsprechende Bergbauunternehmen regelrecht anflehte, neue Nickelminen zu entwickeln.

Die International Energy Agency (IEA), ging in einem ihrer jüngsten Reports sogar davon aus, dass die Industrie bis 2030 50 weitere Lithiumminen, 60 weitere Nickelminen und 17 weitere Kobaltminen in Betrieb bringen muss, um die globalen Netto-Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen.

Für Investoren bietet sich daher gerade jetzt eine exzellente Einstiegschance in die Welt der Batteriemetalle.

Der brandneue Batteriemetall-Report der Swiss Resource Capital AG liefert zahlreiche Informationen über den Batteriemetall-Sektor und bietet aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Batteriemetall-Preise eignen, vervollständigt den Report, der unter folgendem Link kostenfrei abgerufen werden kann: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Die wichtigsten Unternehmen im Report

Folgende Unternehmen sind im SRC Batteriemetall-Report enthalten:

Alpha Lithium ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochkarätigen Lithium-Projekten in Argentinien spezialisiert hat. Dabei konnte man sich im südamerikanischen Lithium-Dreieck, einer Gegend mit sehr vielen, hochkarätigen Lithium-Vorkommen im Grenzbereich der drei Länder Argentinien, Chile und Bolivien zwei Weltklasse-Projekte sichern. Diese sind bereits weit entwickelt und von mehreren Major-Lithium-Minen umgeben.

American Lithium ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochkarätigen Lithium- und Uran-Projekten in Nevada und Peru fokussiert. Damit hat das Unternehmen den Vorteil der geografischen und geologischen Vielfalt bei der Entwicklung von skalierbaren Projekten von Weltklasse. Im südlichen Zentrum Nevadas besitzt das Unternehmen die TLC-Tonstein-Lithiumlagerstätte, die sich in unmittelbarer Nähe der Tesla-Gigafabrik in Nevada befindet. Im Südosten Perus erschließt American Lithium die fortgeschrittene Hartgestein-Lithiumlagerstätte Falchani sowie die Uranlagerstätte Macusani. American Lithium ist ideal positioniert und besitzt aktuell die größte kombinierte Lithium-Ressourcenbasis sowie die fünftgrößte unentwickelte Uran-Lagerstätte auf dem Planeten.

Argentina Lithium & Energy ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochkarätigen Lithium-Projekten in Argentinien spezialisiert hat. Dabei konnte man sich im südamerikanischen Lithium-Dreieck, einer Gegend mit sehr vielen, hochkarätigen Lithium-Vorkommen im Grenzbereich der drei Länder Argentinien, Chile und Bolivien vier potenziell hochkarätige Projekte sichern. Argentina Lithium & Energy ist der Ansicht, dass eine Kombination aus hohem geologischem Potenzial und einem vielversprechenden Nachfrageklima die Voraussetzungen für die Abgrenzung und Erschließung neuer Lithiumressourcen in Argentinien geschaffen hat.

CDN Maverick ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochkarätigen Lithium-Projekten in Nord- und Südamerika spezialisiert hat. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team von Branchenführern geleitet, das eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten von der Basis bis zur Machbarkeitsstufe aufweist. Als fokussiertes Team mit gemeinsamen Zielen im Sektor der Exploration kritischer Mineralien und Metalle arbeitet Maverick unermüdlich daran, die globale Beschaffung kritischer mineralischer Ressourcen für eine nachhaltigere Infrastruktur von morgen zu beschleunigen. Maverick hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Portfolio von Qualitätsinvestitionen und Explorationsanlagen aufzubauen und durch kosteneffiziente Exploration und strategische Partnerschaften den Lebenszykluswert zu steigern.

Century Lithium (ehemals Cypress Development) ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Förderung von Lithium in den USA spezialisiert hat. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung seines zu 100% unternehmenseigenen Lithium-Projekts Clayton Valley in Nevada. Das Unternehmen konnte auf seinem Projektgelände, welches an mehrere weitere fortgeschrittene Lithiumprojekte grenzt, eine Weltklasse-Ressource aus lithiumhaltigem Tonstein in der Nähe von Albemarles Silver Peak Mine, Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb, vermelden. Eine 2021 verbesserte Vormachbarkeitsstudie bescheinigte dem Projekt eine exzellente Wirtschaftlichkeit. Aktuell arbeitet das Unternehmen mit Hilfe einer eigenen Pilot-Anlage an der Optimierung des Verarbeitungsprozesses, was zur Herstellung von Batterie-fähigem Lithiumcarbonat führte. Eine Machbarkeitsstudie soll im zweiten Quartal 2023 fertiggestellt werden. Design und Engineering für die geplante Chlor-Alkali-Anlage wurde an Thyssenkrupp vergeben.

First Tin ist eine britische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von hochkarätigen Zinn-Projekten in Australien und Deutschland spezialisiert hat. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltiges, ethisches und aus zuverlässigen Quellen stammendes Zinn in konfliktfreien Ländern mit geringem politischem Risiko zu fördern, um die derzeitigen globalen Revolutionen in den Bereichen saubere Energie und Technologie zu unterstützen, wobei keine Spuren in der Umwelt hinterlassen werden sollen. Das bedeutet nichts anderes als unter Anwendung der besten Umweltstandards innerhalb von drei Jahren zwei Zinnminen in Betrieb zu nehmen, um eine gesicherte Versorgung zur Unterstützung der derzeitigen globalen sauberen Energie- und Technologierevolutionen zu gewährleisten. Aktuell befindet sich das Unternehmen in einer Phase, wo es für beide Projekte jeweils eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hat. Frühere Wirtschaftlichkeitsstudien bescheinigten beiden Projekten bereits eine exzellente Wirtschaftlichkeit.

Gama Explorations ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochkarätigen Batteriemetall-Projekten in Kanada spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Exploration, den Erwerb und die Erschließung von unerschlossenen Basismetallprojekten mit beträchtlichem Aufwärtspotenzial einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Gama Explorations konzentriert sich derzeit auf sein Lithium-Projekt Muskox in den Northwest Territories, das Kupfer-Molybdän-Projekt Big Onion in British Columbia und das kürzlich erworbene Nickelprojekt Tyee in Quebec.

Golden Arrow Resources ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochkarätigen Basismetall- und Edelmetall-Projekten in Argentinien und Chile spezialisiert hat. Das, in Vancouver, Kanada ansässige Unternehmen besitzt eine erfolgreiche Geschichte bei der Identifizierung, dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Edel- und Basismetallentdeckungen. So hat Golden Arrow sein Silberprojekt Chinchillas in der argentinischen Provinz Jujuy in nur fünf Jahren von der Entdeckung bis zur Erschließung vorangetrieben und das Projekt anschließend durch den Verkauf an SSR Mining erfolgreich zu Geld gemacht. Golden Arrow profitiert nun von einer bedeutenden Kapitalbeteiligung an SSR Mining, die Aufwärtspotenzial und eine Hebelwirkung auf Gold und Silber bietet. Das Unternehmen führt in Chile und Argentinien aktive Explorationen durch. Mit einer Pipeline von mehr als 180.000 Hektar an hochwertigen Mineralprojekten in allen Entwicklungsstadien ist das Unternehmen gut positioniert, um außergewöhnliche neue Lagerstätten zu definieren und zu erschließen.

Green Shift Commodities (früher: U3O8 Corp.) ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochkarätigen Batteriemetall-, Seltenerden- und Uran-Projekten in Argentinien und Kolumbien spezialisiert hat. Dabei konnte man sich jüngst eine große Landposition in Argentinien sichern, die mehrere Anzeichen für hochwertige Lithium-Lagerstätten aufweist. Zusätzlich dazu besitzt man ein Uran-Projekt, womit Green Shift Commodities die ganze Bandbreite an Metallen für die angehende Elektro-Revolution abdeckt.

ION Energy ist eine kanadisch-mongolische Bergbau-Entwicklungsgesellschaft, die sich auf die aggressive Entwicklung von Lithium-Sole-Projekten spezialisiert hat. Das Management weist eine hohe Erfahrung mit Rohstoff-Projekten in der Mongolei auf, weswegen ION Energys Flaggschiffprojekte auch in der Mongolei liegen. Erste Bohrungen bestätigten das Vorhandensein von signifikanten Lithium-Sole-Vorkommen.

Lithium One Metals ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf den Erwerb und die Erschließung von Lithiumgrundstücken mit hohem Potenzial in Ontario und Quebec spezialisiert hat - der Heimat der aufstrebenden Lithiumgebiete Kanadas. Ende 2022 hat Kanada, eines der weltweit führenden Bergbauländer und das Land mit den sechstgrößten Lithiumreserven der Welt, seine neue Strategie für kritische Metalle vorgestellt. Dazu gehören umfangreiche Finanzmittel und Steueranreize auf Bundes- und Provinzebene. Die Regierung betrachtet die heimische Produktion von Lithium und verwandten Produkten als Teil einer "Generationen-Chance für die nationale Wirtschaft". Während Lithium One weiterhin Möglichkeiten für ein Wachstum des Portfolios prüft, konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf die Exploration des produktiven Corvette-Lithiumgebiets in der James Bay in Quebec und im Nordwesten Ontarios. Insgesamt verfügt Lithium One über ein strategisches Portfolio von 12 Lithium-Liegenschaften mit etwa 45.000 Hektar, angrenzend oder in der Nähe von bestehenden Entdeckungen und Lagerstätten.

Tearlach Resources ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Erschließung und Entwicklung von Lithium-Projekten in Nordamerika spezialisiert hat. Dabei verfolgt das Unternehmen eine zweigleisige Strategie. Einerseits hat man sich einen Mehrheitsanteil an einem Lithiumprojekt in Nevada gesichert, welches an eine der größten Lithiumressourcen weltweit angrenzt. Andererseits verfolgt man bei den Projekten in Ontario und Quebec jeweils eine Hub-and-Spoke-Strategie, was bedeutet, dass eine zentrale Verarbeitungsanlage (Hub/Nabe) von mehreren Satellitenprojekten (Spoke/Speiche) gespeist wird. Für 2023 sind mehrere große Explorationskampagnen vorgesehen, um die Projekte rasch weiterzuentwickeln.

US Critical Metals ist eine kanadische Bergbau-Explorations- und -Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von hochkarätigen Lithium-, Kobalt- und Seltenerden-Projekten in den USA spezialisiert hat. Dort konnte man sich ein Portfolio von drei potenziell hochkarätigen Projekten zusammenstellen, welche die für die USA kritischen Metalle Lithium- und Kobalt sowie Seltene Erden beherbergen. Alle Metalle bzw. Elemente zeichnen sich durch ein erhebliches prognostiziertes Nachfragewachstum und ein unzureichendes Angebot aus und sind überaus wichtig für kritische Anwendungen für US-Interessen einschließlich Elektrifizierung und nationaler Sicherheit.

