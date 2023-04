DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Die chinesischen Exporte sind im März unerwartet um 14,8 Prozent gestiegen und haben damit eine seit Oktober andauernde Talfahrt beendet. Die Ausfuhren übertrafen damit die Erwartungen bei weitem. Die vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten im Konsens einen Rückgang von 7,0 Prozent prognostiziert, nach einem Rückgang von 6,8 Prozent in den beiden Monaten Januar und Februar, wie aus den Daten der Allgemeinen Zollverwaltung vom Donnerstag hervorgeht. Die Importe gingen im März im Jahresvergleich nur um 1,4 Prozent zurück, verglichen mit einem Minus von 10,2 Prozent in den ersten beiden Monaten des Jahres. Die befragten Ökonomen hatten einen Rückgang der Einfuhren um 5,0 Prozent erwartet. Chinas Handelsüberschuss belief sich im März auf 88,19 Milliarden US-Dollar und war damit deutlich größer, als die Ökonomen mit 41,0 Milliarden erwartet hatten.

TAGESTHEMA II

Die Notenbanker der Federal Reserve waren sich auf ihrer Sitzung am 21. bis 22 März wenige Tage nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank einig, dass die Turbulenzen im Bankensektor das US-Wirtschaftswachstum verlangsamten. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Sitzungsprotokoll hervorgeht, waren sie sich aber nicht sicher, wie stark dies geschehe. Die zwölf stimmberechtigten Mitglieder des Zinsausschusses der Fed "sind sich einig, dass die jüngsten Entwicklungen wahrscheinlich zu einer Verschärfung der Kreditbedingungen für Haushalte und Unternehmen führen und die Wirtschaftstätigkeit, die Einstellung von Arbeitskräften und die Inflation belasten werden, aber dass das Ausmaß dieser Auswirkungen ungewiss ist", heißt es weiter. Die Zentralbanker erklärten außerdem, dass sie die Inflationsrisiken weiterhin "sehr aufmerksam" verfolgten. Angesichts ihrer Einschätzung der potenziell wirtschaftlichen Auswirkungen der jüngsten Entwicklungen im Bankensektor sehen die Fed-Mitglieder nun "eine leichte Rezession, die später in diesem Jahr beginnt und sich in den darauffolgenden zwei Jahren erholen wird". Aus dem Protokoll geht auch hervor, dass "viele" Notenbanker sagten, dass die wahrscheinlichen Auswirkungen des Stresses im Bankensektor sie dazu veranlasst hätten, ihre Schätzung des Spitzenzinssatzes zu senken, der erforderlich sei, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Allerdings gab es auf der Sitzung eine starke Tendenz zu einer Zinserhöhungspause. "Mehrere" Notenbanker merkten an, dass sie überlegten, ob eine Pause angemessen sei. Sie waren der Überzeugung, dass die Notfallmaßnahmen der Fed in Abstimmung mit anderen Regierungsstellen dazu beigetragen hätten, die Lage zu beruhigen und die kurzfristigen Risiken zu verringern.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 228.000 14:30 Erzeugerpreise März PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.122,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.970,50 +0,1% Nikkei-225 28.159,54 +0,3% Hang-Seng-Index 20.219,30 -0,4% Kospi 2.551,76 +0,0% Shanghai-Composite 3.323,87 -0,1% S&P/ASX 200 7.318,70 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Nach den Inflationsdaten aus den USA vom Vortag hat sich die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause der US-Notenbank nicht erhöht, heißt es aus dem Handel. Zudem belastet das am Vorabend veröffentlichte jüngste Sitzungsprotokoll der Fed. Denn diese rechnet nun wegen der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor mit einer "leichten Rezession". Die asiatischen Handelsplätze können sich allerdings im Verlauf teilweise wieder von ihren anfänglichen Abgaben erholen. In den Blick rückt nun zudem die am Freitag beginnende Berichtssaison in den USA. Hier stehen die Ergebnisse von JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup für das erste Quartal auf der Agenda. "Werden hier die Erwartungen einigermaßen erfüllt oder sogar übertroffen, wird der Markt wahrscheinlich steigen", so David Nicholas, Chief Executive Officer von Nicholas Wealth Management. Im Minus liegt der Hang-Seng-Index in Hongkong. Teilnehmer verweisen hier zur Begründung auf die Abgaben der Alibaba-Aktie. Hintergrund ist ein Bericht der Financial Times, wonach sich die Softbank von einem Großteil ihrer Beteiligung an dem Technologie-Konzern trennt. Zudem knicken die Aktien des Immobilienentwickler Sunac China Holdings um 53,5 Prozent ein. Der Aktienhandel in Hongkong wurde hier nach einem einjährigen Stopp wieder aufgenommen. Der Schanghai-Composite holt anfängliche Verluste wieder auf. Hier stützen überraschend gute Konjunkturdaten, nachdem es zuletzt Befürchtungen gegeben hatte, dass die Erholungsdynamik nach der Corona-Pandemie schwach bleiben wird. So sind die chinesischen Exporte im März unerwartet um 14,8 Prozent gestiegen und haben damit eine seit Oktober andauernde Talfahrt beendet. Sehr erfolgreich verläuft das Börsendebüt von ispace in Tokio - die Aktie legt um 88 Prozent zu. Das Unternehmen baut Mondlandegeräte.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktie von Harley-Davidson ging es im nachbörslichen Handel zur Wochenmitte um 4 Prozent nach unten. Der Motorradhersteller gab bekannt, dass Chief Financial Officer (CFO) Gina Goetter das Unternehmen nach weniger als drei Jahren in dieser Funktion verlässt. Sie wechselt in gleicher Funktion zu Hasbro. Deren Aktien legten um 1,8 Prozent zu. Nur wenig bewegt zeigte sich dagegen die IBM-Aktie von Meldungen, wonach der Konzern einen Verkauf seines Wetterdienstes prüft. Die IBM-Aktie legte um 0,1 Prozent zu. Die Papiere von Sportsman's Warehouse Holdings knickten um 14,2 Prozent ein. Der Sportartikel-Einzelhändler prognostiziert für das laufende Quartal einen starken Umsatzrückgang und einen unerwarteten Verlust. Für die Titel von Rent the Runway ging es um 5,4 Prozent abwärts. Das Unternehmen gab bekannt, dass das Umsatzwachstum in diesem Jahr geringer ausfallen wird als erwartet und dass der langjährige Finanzchef das Unternehmen verlassen wird.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.646,76 -0,1% -38,03 +1,5% S&P-500 4.092,05 -0,4% -16,89 +6,6% Nasdaq-Comp. 11.929,34 -0,9% -102,54 +14,0% Nasdaq-100 12.848,35 -0,9% -115,81 +17,5% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 802,4 Mio 809,9 Mio Gewinner 1.380 2.218 Verlierer 1.617 787 Unverändert 137 122

Etwas leichter - Inflationsdaten und das Sitzungsprotokoll der Fed haben der die Wall Street eine Achterbahnfahrt beschert. Die Fed rechnet wegen der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor laut Protokoll mit einer "leichten Rezession". Damit drückte sie die Kurse im späten Geschäft ins Minus. Zuvor hatte die US-Inflation zumindest phasenweise, aber nicht nachhaltig gestützt. Denn die Verbraucherpreise waren etwas deutlicher als gedacht gesunken. Die Kernrate legte jedoch auf Jahressicht zu, wenn auch im prognostizierten Rahmen. Der Zinsterminmarkt preiste die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im Mai um 25 Basispunkte mit 71,5 Prozent am Abend ein, obwohl aus dem Fed-Protokoll hervorging, dass es auf der Sitzung eine starke Tendenz zu einer Zinserhöhungspause gab. Dass die Fed trotz der Bedenken wegen der Bankenturbulenzen an ihrem Zinserhöhungskurs festgehalten habe, unterstreiche ihre Entschlossenheit, sagte ein Händler. Brookfield Infrastructure Partners (-0,8% in Toronto) übernimmt das Containerunternehmen Triton International (+32,3%). Der Mischkonzern Emerson Electric (-0,9%) greift derweil nach National Instruments (+9,7%). Ein schwach aufgenommener Ausblick von American Airlines drückte auf den Sektor. American Airlines fielen um 9,2 Prozent, United Airlines um 6,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,97 -5,0 4,02 -45,0 5 Jahre 3,46 -6,6 3,53 -53,6 7 Jahre 3,42 -5,2 3,48 -54,6 10 Jahre 3,41 -1,7 3,43 -47,1 30 Jahre 3,63 +0,9 3,62 -34,0

Die Rentennotierungen stiegen mehrheitlich und drückten die Renditen mit den nachlassenden Zinserwartungen ins Minus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0988 -0,0% 1,0992 1,0924 +2,7% EUR/JPY 146,41 +0,0% 146,34 146,07 +4,3% EUR/GBP 0,8800 -0,0% 0,8804 0,8793 -0,6% GBP/USD 1,2487 +0,0% 1,2482 1,2423 +3,2% USD/JPY 133,25 +0,1% 133,13 133,71 +1,6% USD/KRW 1.313,07 -0,7% 1.322,45 1.328,04 +4,1% USD/CNY 6,8737 -0,0% 6,8748 6,8870 -0,4% USD/CNH 6,8788 -0,0% 6,8798 6,8930 -0,7% USD/HKD 7,8496 +0,0% 7,8487 7,8500 +0,5% AUD/USD 0,6703 +0,2% 0,6693 0,6656 -1,6% NZD/USD 0,6213 -0,0% 0,6215 0,6190 -2,2% Bitcoin BTC/USD 30.093,78 +0,4% 29.966,77 30.023,45 +81,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar geriet mit den Inflationsdaten unter Druck, so dass der Euro im Hoch in die Nähe der Marke von 1,10 Dollar kletterte. Der Dollarindex verlor 0,6 Prozent. Am Markt wurden mit den Inflationsdaten insgesamt weniger Zinserhöhungen eingepreist. Zudem senkten die Fed-Mitglieder ihre Erwartungen an den Zinsgipfel.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,02 83,26 -0,3% -0,24 +3,2% Brent/ICE 87,02 87,33 -0,4% -0,31 +2,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise zogen (um rund 2%) an - auf die höchsten Stände seit Mitte November 2022. Zwar hatten sich die US-Rohöllagerbestände auf Wochensicht entgegen den Erwartungen etwas ausgeweitet, dafür nahmen aber die Benzinbestände ab, obwohl Analysten hier einen Lageraufbau prognostiziert hatten. Auch die Dieselvorräte sanken. Gestützt wurde Rohöl auch vom schwachen Dollar. Die Aussicht auf eine US-Rezession dürfte die Nachfrage mittelfristig senken, warnte ein Händler.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.017,27 2.014,30 +0,1% +2,97 +10,6% Silber (Spot) 25,43 25,53 -0,4% -0,09 +6,1% Platin (Spot) 1.017,65 1.020,00 -0,2% -2,35 -4,7% Kupfer-Future 4,06 4,08 -0,5% -0,02 +6,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte mit der Dollarschwäche und den gesunkenen Marktzinsen um 0,6 Prozent auf 2.015 USD und damit den höchsten Stand seit knapp einer Woche zu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ALIBABA / SOFTBANK

Softbank trennt sich vom Großteil seiner Beteiligung an Alibaba. Wie die Financial Times auf Basis einer Analyse von Eingaben an die US-Börsenaufsicht SEC berichtet, hat Softbank dieses Jahr über Forward-Kontrakte bereits Alibaba-Aktien im Volumen von 7,2 Milliarden US-Dollar verkauft. Damit sinke die Beteiligung auf nur noch 3,8 Prozent. Laut Financial Times verkauft Softbank seine Aktien jetzt zu einem Preis vergleichbar mit dem Kaufpreis 2014.

IBM

prüft nach Angaben informierter Personen den Verkauf seines Wetterdiensts. Die Sparte könnte mit mehr als 1 Milliarde Dollar bewertet werden.

TWITTER

hat den Gerichten mitgeteilt, dass der Konzern einen neuen Firmennamen in einem neuen US-Bundesstaat hat: X Corp, ein in Nevada eingetragenes Unternehmen. Das bisherige Domizil von Twitter war Delaware. Die Social-Media-Plattform trägt auf den Smartphones und Computern der Nutzer zwar immer noch den Namen Twitter, aber die "Twitter Inc wurde mit X Corp verschmolzen und existiert nicht mehr", heißt es in einem juristischen Schriftstück, mit dem ein Bundesgericht in Florida vergangene Woche über die Änderung informiert wurde.

WARNER BROS. DISCOVERY

hat "Max" vorgestellt, eine neue Streaming-Plattform, die HBO-Inhalte mit Discovery+-Tarifen sowie einer Reihe neuer Inhalte kombinieren wird - viele davon basieren auf früheren beliebten Shows und Filmen. Der neue Dienst soll am 23. Mai in Betrieb gehen, teilte der Unterhaltungskonzern am Mittwoch mit. Bestehende HBO Max-Abonnenten werden mit dem Start auf die neue Plattform umgestellt.

