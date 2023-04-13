- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 448 (493) EUR - 'HOLD'- WDH/SOCGEN SENKT KNORR-BREMSE AUF 'HOLD' (BUY)- BERENBERG SENKT INDUSTRIALS REIT AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 168 (165) PENCE- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 365 (446) EUR - 'BUY'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 900 (815) EUR - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN NIMMT ESSILORLUXOTTICA MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 215 EUR- RBC HEBT SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AUF 'OUTPERFORM' ('SP') - ZIEL 310 (260) SEK- WDH/BAADER BANK HEBT ROMANDE ENERGIE AUF 'BUY' (ADD) - ZIEL 1500 (1350) CHF- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR CRH AUF 60,00 (60,70) EUR - 'BUY'- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 8,00 (7,75) EUR - 'OUTPERFORM' __ Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt ....Den vollständigen Artikel lesen ...